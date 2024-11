Alemanha vence Canadá e garante vaga nas semifinais da Copa Davis

A seleção alemã assegurou sua presença nas semifinais da Copa Davis ao superar o Canadá com um placar de 2 a 0 nesta quarta-feira, em Málaga.

A equipe agora se prepara para enfrentar a Holanda, que eliminou a Espanha, na busca por uma vaga na grande final do torneio.

Este triunfo teve um sabor especial para os alemães, que conseguiram reverter a eliminação sofrida nas quartas de final de 2022 contra os canadenses, que acabaram se consagrando campeões naquela edição da Davis.

O tenista Daniel Altmaier, atualmente na 88ª posição do ranking da ATP, foi o responsável por garantir o primeiro ponto para a Alemanha. Ele venceu Gabriel Diallo, que ocupa o 86º lugar no ranking, em sets diretos, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-4.