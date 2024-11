Despedida de Nadal: ‘Fui um garoto que viveu seus sonhos’

Na última terça-feira, no Palácio de Esportes José María Martín, em Málaga, o renomado tenista espanhol Rafael Nadal anunciou sua aposentadoria das quadras, após a seleção da Espanha ser derrotada pela Holanda nas quartas de final da Copa Davis, com placar de 2 a 1. Aos 38 anos, o atleta se despediu emocionado, expressando gratidão e refletindo sobre sua carreira ilustre.

Em seu discurso de despedida, Nadal destacou o apoio que sempre recebeu ao longo dos anos. “Sou extremamente grato por todo o carinho. Devo agradecer a muitas pessoas, é difícil até saber por onde começar”, afirmou o tenista, enquanto a torcida entoava o conhecido “Vamos, Rafa”. Ele lembrou sua trajetória desde uma pequena vila em Mallorca até se tornar uma lenda do esporte, ressaltando seu desejo de ser lembrado como alguém que seguiu seus sonhos.

Nadal reservou um agradecimento especial à seleção espanhola e aos seus amigos e familiares. “Agradeço à equipe espanhola por me permitir participar desta Copa Davis. Não alcançamos o resultado desejado, mas me esforcei ao máximo”, declarou. “Alguns dos momentos mais marcantes da minha carreira foram vividos com muitos de vocês aqui presentes. Foi um privilégio enorme.”

Quanto ao futuro, Nadal ainda não definiu seus próximos passos, mas demonstrou serenidade. “Estou tranquilo porque recebi uma educação que me permite encarar esta nova fase com calma. Tenho uma família maravilhosa que me apoia”, disse, visivelmente emocionado ao dirigir suas palavras aos entes queridos.

Assim, encerra-se um capítulo significativo na história do tênis mundial com a aposentadoria de Rafael Nadal, um atleta cuja determinação e sucesso inspiraram gerações.