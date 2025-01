Alemanha investiga projeções polêmicas de Elon Musk na fábrica da Tesla

O Ministério Público da Alemanha anunciou, nesta quinta-feira (23), a abertura de um inquérito para apurar a alegação de que imagens polêmicas foram projetadas durante um ato de protesto na gigafábrica da Tesla, localizada em Grünheide. As suspeitas surgiram após a divulgação de fotos por grupos ativistas nas redes sociais, que mostrariam a fachada da fábrica exibindo mensagens provocativas.

Reprodução/Redes Sociais

Entre as projeções, uma imagem destacava o bilionário Elon Musk em uma pose que remete à saudação nazista, acompanhada da palavra “Heil” sobre o logotipo da Tesla. Esta representação gera controvérsias, especialmente porque remete à expressão “Heil Hitler“, frequentemente associada ao regime nazista. O gesto do empresário, que ocorreu durante um evento em Washington para celebrar a posse de Donald Trump, foi interpretado por muitos como uma referência ao nazismo.

Outra projeção mostrava a palavra “boicote” diante do símbolo da Tesla, chamando a atenção para possíveis práticas comerciais e éticas da empresa. Os registros foram inicialmente divulgados pelos grupos Centro de Beleza Política (Zentrum für Politische Schönheit – ZPS) e Led by Donkeys.

A polícia local inicialmente contestou as alegações dos ativistas, informando ao jornal Tagesspiegel que, após consultar os seguranças da Tesla, não foram encontradas evidências concretas das projeções. Contudo, um porta-voz da polícia reavaliou a situação e confirmou que uma investigação estava sendo conduzida. Ele esclareceu que a situação levantou indícios suficientes para considerar a possibilidade de uso de símbolos proibidos.

Um vídeo divulgado pelos ativistas na rede social X detalha as razões pelas quais Elon Musk é visto como um apoiador de grupos extremistas tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, incluindo o partido ultradireitista Alternativa para a Alemanha (AfD). O material inclui críticas contundentes à influência crescente de Musk na política europeia e menciona comentários controversos feitos por líderes desse partido.

Os ativistas afirmaram que a projeção foi realizada com o uso de um drone e outros equipamentos. Um representante do ZPS contestou as declarações dos seguranças da Tesla, afirmando que estes estavam cientes do ocorrido e que câmeras de vigilância na fábrica poderiam confirmar a ação. Além disso, uma nova imagem revelou a presença de um equipamento sonoro possivelmente utilizado para reproduzir o áudio do vídeo projetado.

Essa não é a primeira vez que os grupos ativistas realizam ações desse tipo; em janeiro deste ano, eles projetaram imagens similares na sede da Tesla em Amsterdã como parte de suas críticas ao papel de Musk na política norte-americana. A controvérsia também se intensificou após postagens recentes do bilionário nas redes sociais, onde ele fez referências desdenhosas ao Holocausto, gerando repúdio entre diversos grupos e personalidades.

Jonathan Greenblatt, presidente da Liga Antidifamação nos EUA, expressou indignação sobre os comentários de Musk: “O Holocausto foi um evento maligno singular, e diminuir sua importância é inapropriado e ofensivo”.