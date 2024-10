Alemanha adere à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza

A Alemanha aderiu à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma das prioridades da presidência brasileira no G20, que visa canalizar recursos para programas eficazes que reduzam a fome e a pobreza – dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O anúncio foi feito durante a Conferência de Sustentabilidade de Hamburgo, nesta segunda-feira, 7 de outubro.

O objetivo da Aliança Global é apoiar e acelerar os esforços para erradicar a fome e a pobreza no mundo e está aberta à adesão de governos, organizações internacionais, instituições de conhecimento, fundos e bancos de desenvolvimento, e instituições filantrópicas.

Após oficializar a adesão, o governo alemão espera contribuir com a promoção da agricultura sustentável e com reforço das redes de segurança social, tais como políticas de salário mínimo. Além disso, a Alemanha está colocando as ferramentas desenvolvidas no âmbito da Aliança Global para a Segurança Alimentar, lançada pela ministra Svenja Schulze em 2022, à disposição da proposta brasileira trabalhada na presidência do G20.

Essas ferramentas, promovidas em colaboração com o Banco Mundial, incluem planos nacionais de preparação para a segurança alimentar e nutricional em 25 países e um painel de dados de coordenação global que fornece informações em tempo real sobre a situação alimentar mundial.

O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destacou a importância da adesão de outros países. “Estamos muito honrados com a adesão da Alemanha e estendemos o convite a outros países e instituições para que, já em novembro, durante a Cúpula do G20, a Aliança nasça com as parcerias que a tornem realmente global”, declarou. “Nossa proposta é simples e voltada à ação: uma aliança para implementar políticas sociais bem desenhadas e focadas nos mais pobres e vulneráveis”, completou.

ALIANÇA GLOBAL – A iniciativa tem como objetivo estabelecer uma união internacional para obter recursos e conhecimentos para a implementação de políticas públicas e tecnologias sociais comprovadamente eficazes para a erradicação da fome e da pobreza no mundo. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza buscará reduzir as desigualdades e contribuir para revitalizar parcerias globais para o desenvolvimento sustentável e para a realização de outros ODS interligados, ao defender caminhos de transição sustentáveis, inclusivos e justos.