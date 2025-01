Alejandro Sanz e Grupo Frontera se unem em ‘Hoy No Me Siento Bien’

O renomado cantor espanhol Alejandro Sanz apresenta sua mais recente música, intitulada Hoy no me siento bien, em colaboração com o Grupo Frontera, uma das bandas de música norteña mais importantes do México. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais, sob a distribuição da Sony Music.

A conexão de Alejandro Sanz com o México é profunda, o que torna a parceria com o Grupo Frontera um passo natural na carreira do artista. O grupo, que se destaca por sua inovação, já trabalhou com grandes nomes da música, como Peso Pluma, Shakira e Bad Bunny, sendo este último responsável pelo sucesso Un x100to. Recentemente, o Grupo Frontera conquistou seu primeiro Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum Norteño com a obra El Comienzo.

Fusão de gêneros e novas sonoridades

A colaboração entre Alejandro Sanz e o Grupo Frontera na canção Hoy no me siento bien fluiu de forma orgânica. Os membros da banda expressaram sua felicidade em trabalhar com Sanz, destacando o respeito mútuo e o resultado positivo da fusão dos gêneros musicais: “Estamos muito felizes em colaborar com um artista da magnitude de Alejandro Sanz. A fusão de gêneros acrescenta uma nova dimensão à música”, afirmaram.

Semelhante à sua faixa anterior, Palmeras en el jardín, Hoy no me siento bien vem acompanhada de um videoclipe que celebra a cultura mexicana, dirigido por Greg Ohrel, cineasta que já havia trabalhado no clipe anterior de Sanz. O videoclipe retrata uma festa típica de bairro mexicano, ampliando a imersão cultural da música.

Videoclipe celebra a cultura mexicana

Esta nova faixa marca a segunda colaboração de Alejandro Sanz desde sua assinatura com a Sony Music, sendo produzida por Edgar Barrera, um dos mais respeitados produtores da música latina atual. Os arranjos de Hoy no me siento bien são de responsabilidade de Luis Miguel Gómez Castaño (Casta), um colaborador frequente nas produções de Sanz.

Confira:

A estreia de Alejandro Sanz em sua nova gravadora ocorreu com a faixa Palmeras en el jardín, e agora, com esse novo lançamento, ele reafirma seu legado na música internacional. Este single faz parte do que será o seu próximo álbum, cujos detalhes serão revelados nas semanas seguintes.