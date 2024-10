Alckmin participa de evento sobre as estratégias para a saúde no Brasil, em São Paulo (SP)

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participa nesta segunda-feira, 21 de outubro, como presidente da República em exercício, do painel de abertura do CNN Talks – Saúde no Brasil: Estratégias para Impulsionar o Futuro. O evento ocorre às 19h15 no Palácio Tangará, em São Paulo (SP).



O painel de abertura tem o tema “Um olhar para saúde no Brasil” e contará com as participações da ministra Nísia Trindade (Saúde) e do médico cardiologista Roberto Kalil.



CREDENCIAMENTO – A solicitação de credenciamento dos profissionais de imprensa deve ser feita até as 16h do dia 21 de outubro de 2024 (horário de Brasília), pelo Sistema de Credenciamento de Imprensa no site do Palácio do Planalto. Os profissionais com credenciamento anual 2024 devem solicitar a participação no evento. Os profissionais que tiverem o pedido aprovado devem retirar as credenciais entre 17hh30 e 18h30 no dia e local do evento.



SERVIÇO

Painel de abertura do CNN Talks – Saúde no Brasil: Estratégias para Impulsionar o Futuro

Data: segunda-feira, 21 de outubro

Horário: 19h15

Local: Palácio Tangará (Rua Deputado Laércio Corte, 1501, Panamby, em São Paulo)

Credenciamento de Imprensa