Alckmin e Márcio França desembarcam em Mauá para reforçar o apoio a Marcelo Oliveira

A 13 dias do primeiro turno das eleições, o Jardim Zaíra viveu um momento histórico. Neste domingo, o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, junto do ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, participaram de um grande comício em apoio à reeleição do prefeito Marcelo Oliveira.

Divulgação

O evento foi realizado na avenida Sebastião Antônio da Silva, que ficou lotada com a militância que se mobilizaram em quatro caminhadas pelas ruas do bairro, tendo como destino, o local onde o ato político ocorreu. O deputado estadual Rômulo Fernandes e o candidato a vice-prefeito, Juiz João, também marcaram presença.

Esta rua é carregada de simbolismo para o prefeito Marcelo Oliveira, que nasceu e passou boa parte de sua vida naquela região. A escolha do local destacou o forte vínculo do prefeito com a comunidade, reforçando sua imagem como uma liderança que conhece de perto os desafios e as necessidades da cidade.

“É um motivo de muito orgulho voltar nesse lugar, tão importante para mim e para minha família. E hoje, retorno como prefeito e acompanhado do presidente da República em exercício e um ministro. É a prova da seriedade e do nosso compromisso para melhorar a qualidade de vida do nosso povo e reconstruir a nossa cidade”, afirmou Marcelo Oliveira, muito emocionado.

Durante o evento, tanto Alckmin quanto França enfatizaram a importância de manter o progresso das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento local e ao fortalecimento das pequenas e médias empresas, temas centrais para Mauá. “Eleição é escolha e comparação. Estou ao lado de um candidato honesto, prefeito competente que ama seu povo e Mauá. Marcelo tem feito um trabalho fantástico, investindo em educação, com a construção das duas escolas, garantiu a chegada do Instituto Federal, tem melhorado a saúde, que agora vai receber a policlínica que vai ajudar nos atendimentos das especialidades. E esse trabalho merece continuar”, garantiu Geraldo Alckmin.

O ministro Márcio França foi enfático e sinalizou que a população de Mauá não pode imitar o caranguejo, tradicional do Litoral Paulista, que anda para o lado ou para trás. “Marcelo levou quatro anos para consertar a cidade. Agora engatou a marcha para acelerar o desenvolvimento de Mauá, por isso que a população precisa mais dele e sua equipe nesse momento. Ele tem as portas abertas para conseguir os investimentos necessários. Por isso, o presidente Lula pediu que vivêssemos aqui, reforçar nosso apoio e dar importância que a eleição em Mauá tem”, declarou.

A participação das duas figuras políticas de destaque no cenário nacional reforça o peso da campanha de Marcelo Oliveira, sinalizando apoio de esferas mais altas do governo em sua candidatura à reeleição. Além deles, outros três ministros já estiveram Mauá, nesta campanha. Alexandre Padilha, Marina Silva e Luiz Marinho.