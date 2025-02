Alcione atualiza estado de saúde após passar mal em show: ‘Estou inteira’

No último dia 14 de outubro, durante uma apresentação em Recife (PE), a renomada sambista Alcione, carinhosamente conhecida como Marrom, passou por um episódio de mal-estar que gerou preocupação entre seus admiradores. A artista foi imediatamente encaminhada a um hospital para avaliação médica, levando seus fãs a manifestarem apreensão nas redes sociais.

Tá tudo bem! Alcione tranquilizou os fãs neste sábado (15) sobre o seu estado de saúde. A cantora precisou interromper o show em Recife (PE) ao passar mal. "Hoje eu estou aqui para dizer a vocês que o que eu tive ontem foi só um ligeiro mal-estar, tiveram que me levar para o… pic.twitter.com/cL82W05FPm — Hugo Gloss (@HugoGloss) February 15, 2025

Na manhã seguinte, Alcione recorreu a suas plataformas digitais para apaziguar as inquietações de seus seguidores. Em um vídeo, ela apareceu com aparência saudável, bem maquiada e com o cabelo impecável, afirmando: “O que eu tive ontem foi só um ligeiro mal-estar. Tiveram que me levar para o hospital, claro, para ver se não era nada demais, mas hoje já estou aqui, inteira e a caminho da luta!”. A cantora também expressou sua gratidão pelo apoio recebido com a legenda: “Inteira e pronta para a luta! Obrigada pelo carinho!”.

A recepção dos fãs foi calorosa e repleta de mensagens positivas. Entre os comentários estavam: “Que delícia de notícia, Marrom, pois ainda tens muito a viver e quero ter o prazer de te ouvir cantar bem pertinho!”, “Minha loba amada! Graças a Deus!”, e “Melhoras, rainha! Fique bem e forte!”. A repercussão demonstra o carinho e a preocupação que o público nutre pela artista.