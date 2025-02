Alcione interrompe show em Recife devido a mal-estar

A renomada cantora Alcione precisou interromper sua apresentação na noite da última sexta-feira (14) no Centro de Convenções de Pernambuco, localizado no Recife, após sentir-se mal. Durante o show, a artista, que completou 77 anos em novembro, fez um apelo ao público: “Pessoal, vou precisar parar um pouco. Não me senti bem no camarim. Alguém me abana aqui, por favor”, enquanto demonstrava sinais visíveis de desconforto.

Um membro de sua equipe prontamente atendeu ao pedido e começou a abaná-la, mas o mal-estar persistiu, levando Alcione a deixar o palco. Após alguns minutos no camarim, ela retornou com um novo figurino — um vestido mais leve, contrastando com o traje de lantejoulas que usava anteriormente.

Apesar da tentativa de continuar o show, a cantora não se sentiu bem novamente e se retirou do palco mais uma vez. A irmã de Alcione fez uma breve aparição para tranquilizar o público, informando sobre o estado de saúde da artista e ressaltando: “Vamos cuidar dela”, recebendo aplausos calorosos da plateia.

Nos bastidores, paramédicos foram acionados para prestar atendimento à cantora. Felizmente, Alcione apresentou sinais de melhora e pôde retornar ao hotel onde está hospedada.

Vale ressaltar que na mesma data do incidente, Recife registrou temperaturas elevadas, com máxima atingindo 31ºC.