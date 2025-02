Alcaraz parabeniza João Fonseca por título e projeta confronto: “Em breve”

O tenista espanhol Carlos Alcaraz fez questão de parabenizar o brasileiro João Fonseca por sua recente conquista no ATP 250 de Buenos Aires. Em uma postagem nas redes sociais, Alcaraz expressou sua admiração pelo desempenho de Fonseca, que derrotou o argentino Francisco Cerundolo com um placar de 2 sets a 0 (6-4 e 7-6) neste domingo (16).

“Impressionante, João. Parabéns”, escreveu Alcaraz, que atualmente ocupa a terceira posição no ranking mundial de tênis. Ele está atrás do alemão Alexander Zverev e do italiano Jannik Sinner, que lidera a classificação, mas encontra-se suspenso por doping por um período de três meses.

Impressive Joao! 🔥🤝🏻 Many congrats!!! 🫶🏻🇧🇷 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) February 16, 2025

Durante a interação com fãs na mesma postagem, Alcaraz recebeu comentários sobre uma possível partida contra Fonseca, ao que respondeu: “em breve”. Além disso, confirmou que estava assistindo à final do torneio em Buenos Aires, demonstrando seu apoio ao jovem tenista brasileiro.

A trajetória de ambos os atletas apresenta paralelos interessantes. João Fonseca, aos 18 anos, igualou-se a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ao conquistar o título do Next Gen Finals em dezembro do ano passado. Essa conquista destaca a relevância dos jovens talentos no cenário do tênis mundial.

Com essa vitória em Buenos Aires, João Fonseca se tornou o mais jovem brasileiro a vencer um torneio da ATP. Ele alcançou esse marco aos 18 anos, um feito que ocorreu um ano antes que Thiago Wild, que venceu o ATP de Santiago aos 19 anos em 2020.

O desempenho notável de Fonseca resultou em uma ascensão significativa em sua posição no ranking. Após sua vitória, ele superou Thiago Wild e agora é o brasileiro melhor colocado na classificação, ocupando a 68ª posição.

João Fonseca está programado para retornar às quadras na próxima terça-feira, dia 18, onde enfrentará o francês Alexandre Müller na fase inicial do Rio Open.