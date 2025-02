Alberje ofere curso sobre Governança nos Patrocínios Culturais

A Escola Aberje de Comunicação, com patrocínio da Petrobras, promoverá em março o curso “A Importância dos Processos de Governança nos Patrocínios Culturais”. O objetivo da capacitação é qualificar profissionais para a gestão de investimentos culturais incentivados, abordando aspectos legais, operacionais e estratégicos.

Objetivos do curso

Com uma carga horária de seis horas, o curso será ministrado por Erica Morizono e Penélope Portugal, especialistas no tema. Morizono, com mais de 20 anos de experiência, é especialista em planejamento estratégico e projetos incentivados, enquanto Portugal, diretora executiva do Instituto Usiminas, tem vasta experiência em investimento social privado e gestão de espaços culturais.

O programa do curso está dividido em três módulos:

Introdução e Primeiros Passos na Governança de Patrocínios: Este módulo abordará os aspectos históricos das leis de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual, além da relação entre ESG e investimentos culturais privados.

Prática Operacional dos Fluxos de Governança: Serão detalhados os processos internos das empresas para a avaliação e seleção de projetos culturais, além de tratar da formação de comitês e da formalização dos relacionamentos entre patrocinadores e proponentes.

Mensuração e Resultados Pós-Patrocínio: Neste módulo, os participantes aprenderão sobre a elaboração de relatórios de resultados, o cumprimento de contratos e a geração de indicadores internos e externos.

Enfoque estratégico e prático

O curso oferece um enfoque estratégico e prático, visando aprimorar o conhecimento de profissionais que atuam na gestão de investimentos culturais, garantindo maior transparência e eficiência nos processos de patrocínio.

Labs da Aberje

O curso faz parte de um projeto com a Petrobras que inclui a realização de quatro Labs. Dois já foram realizados, com temas como patrocínio e apoio à Cultura e o uso de influenciadores em estratégias de comunicação.

