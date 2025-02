Petrobras fecha 2024 com aumento na produção de combustíveis e menos importações

A Petrobras encerrou o ano de 2024 com uma produção significativa de combustíveis, embora tenha enfrentado uma diminuição nas vendas. Esse cenário permitiu à companhia reduzir a dependência de importações, suavizando os impactos das defasagens nos preços internos da gasolina e do diesel.

Durante o ano, a estatal alcançou um marco histórico na produção de gasolina, atingindo a média de 420 mil barris por dia. Além disso, as vendas do diesel S-10, que é menos poluente, representaram 64% das vendas totais desse combustível no mercado interno.

Os dados foram revelados nesta segunda-feira (3) através do relatório de produção e vendas da empresa. No entanto, a produção total de petróleo e gás apresentou uma queda de 3,1% em comparação ao ano anterior, resultado de um aumento nas paradas para manutenção nas plataformas.

Um dos principais objetivos da nova gestão da Petrobras tem sido aumentar a utilização das refinarias. Essa estratégia se diferencia das abordagens anteriores, que buscavam diminuir a participação da estatal neste setor e resultaram na venda de quatro unidades para o setor privado.

No decorrer de 2024, a Petrobras operou suas refinarias com uma taxa de utilização que alcançou 93%, o maior índice registrado desde 2014. A produção média diária de combustíveis foi de 1,78 milhão de barris, apresentando um crescimento de 0,6% em relação ao ano anterior.

A produção recorde de gasolina e diesel S-10 foi destacada, com a primeira atingindo 420 mil barris por dia — um aumento de 4,2% sobre 2023 — e a segunda alcançando uma média diária de 452 mil barris.

Apesar do aumento na produção, as vendas desses combustíveis registraram uma queda em relação a 2023: as vendas de gasolina diminuíram em 4,1%, enquanto as do diesel caíram 2,8%. Esse contexto levou à redução nas importações pela Petrobras, que viu uma diminuição de 72% nas importações de gasolina e de 4,8% nas importações de diesel.

Ao longo do ano, a companhia enfrentou um desafio adicional com os preços médios abaixo das cotações internacionais para ambos os combustíveis. Essa situação se complicou ainda mais devido à valorização do dólar no final do ano. Na semana passada, a empresa anunciou um aumento de 6% no preço do diesel, que não havia sofrido reajuste no ano anterior.

William França, diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, comentou que os resultados obtidos refletem o compromisso da empresa com eficiência operacional e segurança no manejo dos ativos.

Além disso, em 2024, a Petrobras decidiu retomar as obras da Refinaria Abreu e Lima, localizada em Pernambuco, bem como do Complexo São Boaventura (antigo Comperj) no Rio de Janeiro. Esses projetos estavam relacionados às investigações da Operação Lava Jato.

No segmento de exploração e produção, apesar da queda na produção total — que ficou dentro das metas estabelecidas — a estatal registrou uma média diária de 2,7 milhões de barris de óleo equivalente (incluindo gás). A produção nos campos do pré-sal também bateu recordes com um total diário alcançado de 2,2 milhões de barris. Sylvia dos Anjos, diretora da área de Exploração e Produção da Petrobras, destacou que desde o primeiro poço perfurado em 2008, houve um crescimento contínuo na produção dessa camada geológica.