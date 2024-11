Alarme falso de bomba agita Aeroporto de Goiânia

Na última sexta-feira (15), o Aeroporto de Goiânia – Santa Genoveva foi palco de uma situação de emergência, desencadeada pela suspeita de um artefato explosivo. A rápida resposta das autoridades foi essencial para garantir a segurança dos presentes. A Polícia Federal e a Polícia Militar de Goiás foram acionadas para investigar um objeto suspeito encontrado no banheiro masculino do aeroporto.

O alerta surgiu quando uma caixa de sapato, lacrada com fita adesiva, foi descoberta em uma lixeira. Imediatamente, a circulação no local foi restringida. Para enfrentar a possível ameaça, agentes especializados utilizaram um robô para remover o objeto com segurança. A área foi isolada, e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM goiana liderou a remoção do item.

Apesar da gravidade da situação, o aeroporto não precisou ser evacuado completamente. No entanto, algumas restrições temporárias foram impostas para garantir a segurança dos passageiros e funcionários. Em comunicado oficial, a concessionária CCR Aeroportos afirmou que as operações voltaram ao normal por volta das 14h do mesmo dia. A empresa não divulgou informações sobre possíveis cancelamentos ou atrasos de voos.

Após uma análise detalhada, a Polícia Federal concluiu que o objeto suspeito não era um artefato explosivo. Este incidente destaca a importância da prontidão e eficiência das forças de segurança em situações de risco potencial. O Aeroporto Santa Genoveva conseguiu retomar suas atividades rapidamente, minimizando o impacto para os passageiros. Este episódio serve como um lembrete da necessidade constante de vigilância em locais públicos, especialmente em infraestruturas críticas como aeroportos.