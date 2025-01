Alane Dias será embaixadora de baile de máscaras durante o Carnaval do Rio

A estreia de Alane Dias no Carnaval carioca será marcada por um convite especial: a atriz será a embaixadora da primeira edição do Baile de Máscaras Jardim Tropical – entre flores e fantasia, o paraíso é real. O evento, que acontecerá no Fairmont Rio, em Copacabana, no dia 7 de março, foi anunciado em um coquetel com celebridades e a bateria da Acadêmicos do Grande Rio.

Com o tema Amazônia, a celebração tem um significado especial para Alane, natural do Pará. “Estou muito feliz em representar o evento, que já estreia de maneira tão significativa, tratando de uma das nossas maiores potências. Eu sou paraense e sempre faço questão de levantar a bandeira do meu estado e exaltar a nossa cultura, a nossa floresta. Já estou muito animada, tenho certeza que vai ser uma noite incrível”, disse a atriz.

Um look repleto de simbolismo

No coquetel, Alane usou um look confeccionado com cristais rosé gold e flores tropicais da Amazônia, além das tradicionais rosas vermelhas do carimbó. Criado pelos estilistas paraenses Delacosta e Andrett, o visual trazia as cores verde e vermelho, conectando-se à Acadêmicos do Grande Rio, escola pela qual Alane desfilará como musa na Marquês de Sapucaí.

Uma noite de celebração amazônica

O baile será realizado em parceria com o Camarote Arpoador e traz a proposta de celebrar a cultura amazônica. O tema também se conecta com o desfile da Grande Rio, cujo enredo, “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, irá explorar os mistérios dos rios e florestas da Amazônia no Sambódromo.