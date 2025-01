Al-Sadd anuncia a contratação de Claudinho, ex-alvo do Palmeiras

O clube Al-Sadd, do Catar, confirmou nesta quarta-feira (22) a aquisição do meia Claudinho, que deixa o Zenit, da Rússia, após quatro anos de atuação. A transferência ocorre em meio a intensas negociações que o jogador manteve com o Palmeiras durante a janela de transferências atual.

📝 | تم الإتفاق الرسمي بين نادي السد ونادي زينيت الروسي على إنتقال اللاعب البرازيلي كلاودينهو ، وقد تمت جميع الإجراءات اللازمة تمهيدا للإعلان خلال الساعات القادمة .#السد | #AlSadd pic.twitter.com/aoXwRo13ld — 🏆 #79 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) January 22, 2025

Na terça-feira, a diretoria do Palmeiras foi informada sobre a decisão de Claudinho de se mudar para o Catar, encerrando as conversações que já estavam avançadas com o Verdão. Apesar de os clubes estarem na fase final das tratativas, incluindo a troca de documentos contratuais, a equipe do atleta comunicou sua nova escolha.

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, revelou que teve duas conversas diretas com Claudinho, que havia garantido seu compromisso em se juntar ao clube paulista. “Nós chegamos a um acordo com o Zenit, e o Claudinho aceitou nossa proposta. Conversei pessoalmente com ele e, em duas ocasiões, ele garantiu que viria para o Palmeiras, afirmando não ter interesse em jogar no Catar“, declarou ao ge.

Desde sua chegada ao Zenit em 2021, Claudinho tornou-se um nome recorrente nas especulações do mercado brasileiro. O Flamengo manifestou interesse em sua contratação nas últimas duas temporadas, enquanto o Fluminense também se destacou como potencial destino nesta janela, especialmente após tentativas do Zenit para adquirir Jhon Arias.