Al-Hilal contrata Kaio César com iminente saída de Neymar

Com a saída iminente de Neymar – que tem negociações para retornar ao Santos -, o Al-Hilal contratou o atacante Kaio César por 10 milhões de euros (R$ 62 milhões). O jovem, de 20 anos, se destacou no Coritiba e recentemente atuou pelo Vitória de Guimarães, em Portugal.

Kaio César chega ao Al-Hilal para preencher a última vaga para jogadores estrangeiros sub-21 no time de Jorge Jesus. O jogador é conhecido por atuar na ponta-esquerda, posição que também era ocupada por Neymar, gerando expectativas sobre sua substituição.

Neymar está em processo de rescisão contratual com o Al-Hilal e já possui um acordo prévio com o Santos. Um empréstimo de seis meses é uma possibilidade, mas as negociações ainda estão em andamento.

O Vitória de Guimarães comprou Kaio César no início do ano por 1,5 milhão de euros. O Coritiba manteve 40% dos direitos econômicos do jogador.

Nesta temporada, Kaio César marcou quatro gols e deu sete assistências em 31 jogos pelo Vitória de Guimarães.