Confira estações próximas a salas de cinema para assistir ‘Ainda Estou Aqui’

A maior premiação de cinema do mundo está se aproximando. No próximo domingo (2), a partir das 21h55, o público finalmente vai descobrir se o Brasil levará a estatueta do Oscar para casa. O filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, está concorrendo em três categorias: melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz pela atuação de Fernanda Torres.

O drama se passa na década de 1970, quando houve um endurecimento da Ditadura Militar no Brasil. Eunice e Rubens Paiva, junto a seus cinco filhos, vivem no Rio de Janeiro, até que um dia, Rubens é levado por policiais à paisana e desaparece. Sucesso de público e de crítica, a obra é baseada no livro de mesmo nome do escritor Marcelo Rubens Paiva, filho do casal.

A história vale a ida ao cinema e a torcida pelo Oscar. Para quem ainda não viu ou quem quer assistir de novo, separamos opções de salas de cinema próximas a estações de trem e metrô nas quais o filme segue em cartaz:

Linha 4-Amarela

Estação Paulista-Pernambucanas:

Espaço Petrobras de Cinema (Augusta)

REAG Belas Artes

CineMarquise – Unidade Paulista

Estação Fradique Coutinho:

Cinesala

Linha 5-Lilás

Estação Largo Treze

Cinépolis Mais Shopping

Estação Campo Limpo

Cine Araújo Campo Limpo

Linha 9-Esmeralda



Estação Vila Lobos-Jaguaré

Cinemark Villa-Lobos (Shopping Villa-Lobos)

Estação Hebraica-Rebouças:

Cinemark Eldorado (Shopping Eldorado)

Estação Vila Olímpia:

Cinépolis JK Iguatemi (Shopping JK Iguatemi)

Estação Morumbi:

Cinemark Market Place (Shopping Market Place)

Estação Jurubatuba: