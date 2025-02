Ainda dá tempo de participar da promoção Sorte na Conta BRK

Começar um novo ano com um prêmio de R$ 82 mil na conta parece até um sonho. Mas para um dos clientes da BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgoto em Mauá, esta é uma maravilhosa realidade. Na promoção Sorte na Conta BRK, o cliente da cidade foi o grande vencedor do maior prêmio de dezembro e levou para casa o certificado de barra de ouro no valor de R$ 82 mil.

“Para nós é uma satisfação trazer esse prêmio para a cidade e contemplar um dos nossos clientes no município. Estamos atuando em Mauá desde 2003 e este certificado é uma forma de brindarmos com a nossa comunidade todos os avanços alcançados desde que iniciamos nosso trabalho”, comemora Eduardo Curtis, responsável pela área comercial da BRK em Mauá.

Além do prêmio principal, outros seis clientes de Mauá foram sorteados em dezembro e levaram para casa cartões de crédito pré-pago nos valores de R$ 100 e R$ 500.

Em janeiro, mais seis clientes do município foram sorteados com vales de R$ 100 e um de R$ 500. No prêmio nacional, a Descarbonize, empresa parceira da promoção e pioneira em soluções energéticas sustentáveis no Brasil, premiou um cliente da BRK no Tocantins com R$ 20 mil em produtos sustentáveis, podendo ser um gerador de energia solar, baterias antiapagão ou um carregador veicular.

Em fevereiro, último mês da promoção, além dos prêmios por localidade, uma assinatura anual de um carro zero da Unidas Livre, mais uma empresa parceira da BRK, será sorteado nacionalmente no próximo dia 25.

Para participar da campanha, os clientes de Mauá devem cadastrar seu comprovante de pagamento por PIX no site da promoção (sortenacontabrk.com.br). Cada pagamento cadastrado irá gerar um número da sorte, com o qual o cliente participará dos sorteios da campanha. Os números da sorte são cumulativos.