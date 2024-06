Agora é Lei – 9 de março é o Dia das Mulheres do Futebol de Várzea

Agora é lei. Foi instituído o “Dia das Mulheres do Futebol de Várzea”, que será comemorado anualmente, dia 9 de março, no Estado de São Paulo. De autoria da deputada estadual Carla Morando, a lei nº 17.929/2024 já está valendo e visa reconhecer a importância das mulheres que jogam nos campos de várzea do estado de São Paulo.

Ainda é raro ver meninas jogando nos principais campos amadores de São Paulo, por isso, a deputada busca incentivar a participação feminina fomentando o futebol de várzea que faz parte da rotina de muitas comunidades do estado de São Paulo e do Brasil. “É importante destacar as mulheres que administram, organizam e participam de campeonatos, dando ainda mais protagonismo ao esporte e reconhecendo sua contribuição para a prática esportiva, combatendo o preconceito e incentivando ainda mais a participação feminina nos campos de várzea”, explicou a parlamentar que trabalha para fomentar o aumento de técnicas, atletas, árbitras, dirigentes e presidentes de clubes.

Carla Morando foi jogadora de handebol e durante sua atuação no Parlamento já conquistou investimentos importantes para o esporte nos municípios paulistas. Deputada estadual que mais destinou recursos para o esporte em São Bernardo do Campo, por meio de seu trabalho realizado em conjunto com o seu esposo e prefeito da cidade, Orlando Morando, a parlamentar garantiu investimentos para colocação de grama sintética e revitalização em praticamente todos os campos de Várzea de SBC, para a construção do Centro de Canoagem no Riacho Grande e para a implantação da Arena Olímpica do município, entre outras conquistas.

Em reconhecimento ao seu importante trabalho em favor do esporte no estado de São Paulo e no Grande ABC, no início do mês, a deputada Carla Morando recebeu o título de madrinha do “Aqui é Parmera” e recebeu troféu desse grupo de torcedores do Palmeiras que reúne mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. O título foi entregue durante a final da Copa Aqui é Parmera de Futebol Society, em São Bernardo do Campo.