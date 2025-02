Agentes de apoio escolar e estagiários do Mais Educação passam por formação

Na manhã desta quinta (06/02), os agentes de apoio escolar que atuam na Educação Inclusiva e os estagiários do programa Mais Educação estiveram no Teatro Clara Nunes, no Centro de Diadema, para um encontro de acolhimento, informações gerais e orientações importantes para desempenhar suas funções. Os agentes de apoio atuam nas escolas dando suporte ao atendimento aos estudantes com algum tipo de deficiência, e os estagiários do programa Mais Educação, também presentes, vão auxiliar nessa tarefa até março, quando as aulas do programa retornam.

A formação é dada pela Secretaria de Educação em conjunto com as formadoras itinerantes dos Centros de Atenção à Inclusão Social (CAIS) e a divisão de Educação Inclusiva. Os mais de 300 presentes assistiram à palestra da Profª de Educação Básica Especial Fabiana Leme, especialista no tema e que atua na rede municipal de Diadema há 27 anos.

Entre os temas abordados, estavam os conceitos de inclusão, exclusão, integração e segregação, a Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), a diferença entre igualdade e equidade, a estrutura do departamento de Educação Especial na perspectiva inclusiva do município, as três unidades do CAIS e os serviços oferecidos em cada um, bem como o público-alvo atendido. Fabiana destacou também a importância do cuidado com rótulos, termos inadequados, relacionamento e comunicação, e especificidades para lidar com cada tipo de deficiência. “Lembrem-se que vocês não estão sozinhos. Contem sempre com a ajuda dos professores para sanar qualquer dúvida ou ajudar a resolver alguma situação delicada ou imprevistos que possam surgir em sala de aula. A palavra-chave para a função dos agentes de apoio é ‘suporte nas atividades’. O papel primordial de vocês é dar suporte aos estudantes PCDs.”

O secretário de Educação, Felipe Sigollo, esteve no encontro e reforçou a mensagem: “o trabalho de todos aqui faz muita diferença, porque ajuda essas crianças a se desenvolverem, o que não seria possível sem esse suporte, atenção e dedicação”.

Para a estagiária do Mais Educação, Letícia Stefano, o conteúdo passado foi muito rico. “Acho que acrescentou bastante, aprendi coisas que eu não sabia e que vão me ajudar muito no dia a dia.”

A rede municipal de Diadema tem 1.870 estudantes com algum tipo de deficiência. Para atendê-los, Educação Inclusiva conta com 80 professores de educação especial, 90 professores de apoio, 200 agentes de apoio e 85 estagiários. Todos eles passam por formação permanente, com cursos dentro e fora do horário de trabalho durante todo o ano.

Os alunos são avaliados nas próprias unidades escolares, pelos professores de educação regular e também pelos da Educação Especial. Sendo detectada alguma deficiência e necessidade de atendimento, a criança é encaminhada para uma das três unidades dos CAIS, que contam com profissionais especializados.