Agente da PF confessa envolvimento em plano golpista e revela detalhes chocantes

Em um desdobramento significativo das investigações sobre ameaças à segurança nacional, Wladimir Matos Soares, um policial federal de 53 anos, foi detido sob a acusação de participação em um complô para atentar contra a vida de líderes políticos do país.

Soares é suspeito de integrar um grupo que planejava a execução do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

A prisão ocorreu nesta terça-feira (19), após o policial ser identificado como responsável por vazar informações sensíveis relativas à segurança presidencial durante o período de transição governamental. Inicialmente, ao ser abordado pelos agentes da Polícia Federal, Soares tentou ocultar seu aparelho celular, mas a tentativa foi frustrada, resultando na apreensão do dispositivo.

Conforme informações apuradas, a resistência inicial deu lugar a uma colaboração decisiva com as autoridades. Sob custódia e após a apreensão de seu telefone, Soares optou por prestar depoimento à Polícia Federal. Em seu relato, forneceu detalhes cruciais que contribuíram para o avanço da investigação já em curso.

Mentores do golpe

Além de Soares, outros quatro militares do Exército foram detidos por sua conexão com o mesmo grupo. As apurações revelaram que os envolvidos não apenas trocavam informações e fomentavam ideias golpistas para impedir a posse de Lula, mas também discutiam atentados contra as figuras públicas mencionadas.

O caso lança luz sobre os perigos enfrentados por figuras proeminentes no cenário político brasileiro e ressalta a importância das forças de segurança na proteção dessas lideranças. A investigação prossegue, com promessas de desdobramentos adicionais à medida que novos detalhes emergem.