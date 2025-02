Agenda Viva SP tem Carnaval, Jovem Guarda e Música Erudita entre os destaques

Na semana que antecede o Carnaval, os espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas continuam em ritmo de samba. Entre os destaques da Agenda Viva SP dos dias 22 a 28 de fevereiro, também estão a exposição sobre a Jovem Guarda e a oficina de café Moka em homenagem ao Dia do Imigrante Italiano, além de atrações de música erudita, como o Coro da Osesp na recém-inaugurada Estação CCR das Artes. Esses e outros destaques podem ser acessados na plataforma colaborativa Agenda Viva SP.

Na capital paulista, a temporada de música de câmara do Theatro São Pedro abre com “Samba Erudito”. Já a Casa Guilherme de Almeida e a Fábrica de Cultura da Brasilândia trazem atrações de Carnaval, com oficinas. No Museu da Imagem e do Som, acontece a abertura da exposição sobre os 60 anos da Jovem Guarda. E na Estação CCR das Artes, o Coro da Osesp se apresenta no novo espaço, inaugurado em janeiro.

No litoral, o Museu do Café em Santos promove oficina de café Moka, em virtude do Dia Nacional do Imigrante Italiano. Já no interior, a cidade de Campos do Jordão recebe oficina de confecção de “Quadro Botânico”, unindo arte e natureza.

Confira a programação completa:

Em ritmo de Carnaval, Theatro São Pedro apresenta “Samba Erudito”

Onde? Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171 – Barra Funda, São Paulo.

Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171 – Barra Funda, São Paulo. Quando? Dias 22 e 23 de fevereiro. Sábado, às 20h; domingo, às 17h.

Como parte do Além do Palco, projeto de música de câmara intimista com convidados, o Theatro São Pedro promove o “Samba Erudito”, com a presença da cantora Mônica Salmaso e do pianista Nelson Ayres. O concerto abre a temporada de música de câmara do Theatro.

R$ 36 (meia) e R$ 72 (inteira).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Orquestra Jovem do Estado abre temporada “Paisagens Sonoras”

Onde? Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, São Paulo.

Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, São Paulo. Quando? Dia 23 de fevereiro. Domingo, às 16h.

Neste domingo, a Sala São Paulo recebe a abertura da temporada 2025 da Orquestra Jovem do Estado, intitulada “Paisagens Sonoras”. Os concertos são inspirados no conceito de soundscape, do compositor canadense Murray Shafer (1933-2021), e convidam o público a um percurso à procura de sinais sonoros no meio de ruídos.

R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).

Classificação: Livre.

Mais informações.

MIS inaugura exposição sobre os 60 anos da Jovem Guarda

Onde? Museu da Imagem e do Som – MIS. Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo.

Museu da Imagem e do Som – MIS. Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo. Quando? A partir de 27 de fevereiro. Terças a sextas, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h; domingos, das 10h às 18h.

Na próxima quinta-feira, dia 27, o Museu da Imagem e do Som inaugura exposição em comemoração aos 60 anos da Jovem Guarda, movimento cultural surgido de programa de TV comandado por Wanderléa, Erasmo Carlos e Roberto Carlos. A mostra reúne álbuns, pôsteres, fotografias, capas de revistas, matérias de jornais e itens pessoais e raros.

R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) – o ingresso vale também para a entrada na exposição de Ney Matogrosso.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Casa Guilherme de Almeida promove oficina de escrita e carnaval

Onde? Casa Guilherme de Almeida. R. Macapá, 187 – Sumaré, São Paulo.

Casa Guilherme de Almeida. R. Macapá, 187 – Sumaré, São Paulo. Quando? Dia 22 de fevereiro. Sábado, às 14h30.

Após a exibição de trechos de filmes que retratam o Carnaval, o projeto “Olhares em festa: o cinema e o carnaval” propõe aos participantes escreverem pequenas crônicas, críticas de cinema, ilustração ou também criarem seus adereços para o carnaval, inspirados nas críticas escritas por Guilherme de Almeida.

Fábrica de Cultura Brasilândia promove atividades carnavalescas

Onde? Fábrica de Cultura Brasilândia. R. Joaquim Pimentel, 200 – Brasilândia, São Paulo.

Fábrica de Cultura Brasilândia. R. Joaquim Pimentel, 200 – Brasilândia, São Paulo. Quando? Dia 27 de fevereiro. Quinta-feira, às 9h e às 13h30 (Carnaval Literário); 18h30 (Grito de Carnaval).

Antecipando o Carnaval, a Fábrica de Cultura Brasilândia promove atividades relacionadas à maior festa popular do país. O “Carnaval Literário: Contando e Criando Adereços” une contação de histórias e criação artística, propondo a confecção de adereços relacionados à narrativa apresentada. No mesmo dia, acontece o grito de carnaval pelo grupo Boêmios, oriundo de blocos carnavalescos das Zonas Norte e Oeste, com a apresentação de sambas de enredos e marchinhas tradicionais.

Música experimental periférica no Capão Redondo

Onde? Fábrica de Cultura Capão Redondo. Rua Bacia de São Francisco, s/n – Conj. Hab. Jardim São Bento, São Paulo.

Fábrica de Cultura Capão Redondo. Rua Bacia de São Francisco, s/n – Conj. Hab. Jardim São Bento, São Paulo. Quando? Dia 25 de fevereiro. Terça-feira, às 10h.

A dupla JeOLiONAiZ apresenta um espetáculo de música experimental, unindo elementos eletrônicos e instrumentos de criação própria, e explorando, de maneira criativa, ruídos, sons diversos e melodias.

Estação CCR das Artes recebe Coro da Osesp

Onde? Estação CCR das Artes. Praça Júlio Prestes – Campos Elíseos, São Paulo.

Estação CCR das Artes. Praça Júlio Prestes – Campos Elíseos, São Paulo. Quando? Dia 25 de fevereiro. Terça-feira, às 20h.

A recém-inaugurada Estação CCR das Artes recebe, na próxima terça-feira, o Coro da Osesp. Sob a regência de Thomas Blunt, o grupo apresenta canções clássicas como “Ave Maria”, de Escobar, e “O clap your hands [Batei palmas]”, de Orlando Gibbons.

R$ 21 (meia) e R$ 42 (inteira)

Classificação: Livre.

Mais informações.

SP Escola de Dança tem cursos de extensão de Hip Hop, capoeira e ‘fluxos contemporâneos’

Onde? São Paulo Escola de Dança. R. Mauá, 51 – 3º andar – Luz, São Paulo.

São Paulo Escola de Dança. R. Mauá, 51 – 3º andar – Luz, São Paulo. Quando? Inscrições até 7 de março (Hip Hop) e 14 de março (capoeira e fluxos contemporâneos).

Estão abertas as inscrições para três cursos de extensão da São Paulo Escola de Dança: “Hip-Hop Dance Freestyle”, “Fluxos Contemporâneos: a Dança do Agora” e “Entre Gingas e Danças – Capoeira e Seus Diálogos”. Somando os três editais, são oferecidas, no total, 120 vagas.

Entrada Gratuita (após processo seletivo)

Classificação: 16 anos.

Mais informações.

Dia do Imigrante Italiano com curso de café Moka

Onde? Museu do Café. R. Quinze de Novembro, 95 – Centro, Santos.

Museu do Café. R. Quinze de Novembro, 95 – Centro, Santos. Quando? Dia 22 de fevereiro. Sábado, às 14h.

Em homenagem ao Dia Nacional do Imigrante Italiano, celebrado em 21 de fevereiro, o Museu do Café promove o curso de café Moka. Trata-se de um método tradicional italiano de preparo de café, com cafeteira italiana.

R$ 30.

Classificação: 18 anos.

Mais informações .

Oficina de confecção de “Quadro Botânico” em Campos de Jordão

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão. Quando? Dia 22 de fevereiro. Sábado, às 11h.

Unindo natureza e criatividade, o Museu Felícia Leirner promove uma oficina de confecção de “Quadro Botânico”. Inspirada no conceito de herbário, a partir da técnica de secagem de plantas por prensagem, a atividade instiga a criação de quadros. Os participantes poderão realizar colagens a partir das plantas desidratadas.