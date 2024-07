Agenda 54º Festival de Inverno de Campos do Jordão

Reconhecido como o maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina, o Festival de Inverno de Campos do Jordão chega à sua 54ª edição em 2024 – ele não ocorreu apenas em 2020, por conta da pandemia do coronavírus. A programação artística acontece de 29 de junho a 28 de julho e está dividida entre três espaços em Campos do Jordão e dois na capital, com eventos na Sala São Paulo e no Instituto Mackenzie. O Festival de Campos do Jordão é uma realização da Fundação Osesp e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

São mais de 60 concertos neste ano, todos eles com entrada gratuita e distribuídos entre três locais da cidade da Serra da Mantiqueira: o tradicional Auditório Claudio Santoro (apresentações de sexta a domingo); o popular Parque Capivari (sábados e domingos, e também dias 08 e 09/jul); e a bela Capela São Pedro Apóstolo, localizada no Palácio Boa Vista (sábados e domingos). A capital paulista também tem uma agenda de apresentações diversa: na Sala São Paulo, as apresentações acontecem aos sábados e domingos na Sala de Concertos e, na segunda metade do Festival, na Sala do Coro, entre segunda e sexta. Uma novidade desta edição é a parceria com o Instituto Mackenzie, que recebe não só o Módulo Pedagógico do evento como alguns recitais na primeira quinzena de julho, no Auditório Escola Americana e no Auditório Ruy Barbosa, ambos no campus Higienópolis (entre segunda e sábado, com ênfase em performances de Artistas do Festival).

Considerado o “coração” do Festival, seu Módulo Pedagógico oferece nesta edição 137 bolsas de estudo integrais a jovens músicos: são 119 bolsas para instrumentistas, seis para regentes, seis para piano e seis para violão. Durante um mês, os alunos terão atividades de Prática de Orquestra, Música de Câmara, Música Antiga e Camerata, além de integrarem a Orquestra do Festival, a Orquestra Bach (de Música Antiga) e a Camerata do Festival, com diversos concertos agendados em todos os palcos. Nesta edição são duas semanas de prática orquestral e duas de música de câmara, música antiga e camerata, com 65 professores e um total de aproximadamente 1.200 horas-aula.

A programação atualizada pode ser acessada no site oficial do Festival de Campos do Jordão.

SEGUNDA SEMANA DO FESTIVAL

Ao longo dos próximos dias, destacam-se na agenda as apresentações de bolsistas e professores nos dias 04, 05 e entre 08 e 10/jul, no Auditório Escola Americana, no Instituto Mackenzie. O Coordenador Artístico-Pedagógico do Festival, Fabio Zanon, também se apresenta por lá no dia 05, acompanhado da pianista Clelia Iruzun. E os britânicos do Quarteto Piatti fazem recitais ao lado de Artistas do Festival nos dias 09 e 10/jul.

No belo Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, o destaque vai para os concertos da Orquestra Bach do Festival, formada por bolsistas, com Luis Otavio Santos no pódio (06/jul); e as primeiras atrações internacionais desta edição: os chilenos da Orquesta Sinfónica de Ñuble – OSNUBLE, regidos por Emmanuele Baldini (07/jul); e os suíços do Geneva Brass Quintet (09/jul). O animado Parque Capivari, por sua vez, receberá performances da Brasil Jazz Sinfônica (06/jul, às 16h); da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos (07/jul, às 12h); e da São Paulo Big Band (09/jul).

Nos próximos dias teremos também os primeiros recitais na impactante Capela São Pedro Apóstolo, localizada junto ao Palácio Boa Vista: com o violonista Eduardo Isaac (06/jul) e o Quarteto Kalimera (07/jul).

A apresentação que a Orquestra Bach do Festival faz na Sala São Paulo no domingo (07/jul, às 11h), com três Suítes de Bach no programa, terá transmissão ao vivo no YouTube do Festival.

PRÊMIOS E BOLSAS

O Prêmio Eleazar de Carvalho contemplará o/a bolsista que mais se destacar nessa edição, concedendo a ele/a uma bolsa de US$ 1.400 mil (um mil e quatrocentos dólares) mensais para estudar por um período de até nove meses em uma instituição estrangeira de sua escolha, além de ter cobertas as despesas de translado entre o Brasil e o exterior. A Fundação Osesp poderá premiar outros bolsistas que se destacarem durante as atividades com bolsas na Academia de Música da Osesp.

SOBRE O FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPOS DO JORDÃO

Criado em 1970 pelos maestros Eleazar de Carvalho, Camargo Guarnieri e Souza Lima, o Festival de Campos do Jordão combina, com excelência, uma programação de música de concerto a um trabalho pedagógico amplo e qualificado. Ao longo de suas 54 edições, o evento se consolidou como o maior e mais importante festival de música clássica da América Latina, oferecendo aos bolsistas a vivência com importantes nomes da música nacional e internacional e, paralelamente, uma programação cultural de qualidade, que beneficia não somente a cidade de Campos do Jordão (SP) como todo o seu entorno, ampliando as oportunidades de acesso à música erudita.

REALIZAÇÃO

A 54ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão tem o patrocínio de Sabesp e Itaú e apoio de Kinea Investimentos e Minalba, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Parceiro de Mídia: Folha de São Paulo. Apoio Institucional: Centro Histórico e Cultural Mackenzie, Acam Portinari, Parque Capivari e Prefeitura de Campos do Jordão. Realização: Fundação Osesp, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, Ministério da Cultura e Governo Federal – União e Reconstrução. O evento tem direção geral de Marcelo Lopes, coordenação artístico-pedagógica de Fabio Zanon, direção pedagógica de Rogério Zaghi e coordenação de planejamento artístico de Gabriela de Souza. A coordenação de produção executiva e técnica é de Alessandra Cimino.