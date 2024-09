Agência e BNDES apresentam mecanismos de financiamento para a Inovação no Grande ABC

O Grande ABC avança na consolidação de um ambiente mais favorável para a inovação. Nessa construção, agentes do setor público, privado e diferentes entidades se reuniram, na manhã desta quarta-feira (04/09), para debater o financiamento da inovação na região.

A atividade foi realizada pela Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC em parceria com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Sustentável (BNDES), e contou com apresentações da Financiadora de Projetos (FINEP), Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), e Serviço Apoio As Micros Empresas São Paulo (SEBRAE-SP).

Na abertura, autoridades na região destacaram sobre a necessidade do fortalecimento do ambiente de inovação nas cidades, e o diálogo com financiadores auxilia para que as cidades fortaleçam o contato com os setores. Na mesa, participou o presidente da Agência, Aroaldo Silva, o reitor da Universidade Federal do ABC (UFABC), Dacio Matheus, o representante do BNDES, Thiago Miguez e os secretários de Desenvolvimento: Adi dos Santos (Diadema), Vera Scudeiro (Mauá) e Leandro João (Ribeirão Pires).

Na sequência, um painel tratou sobre as linhas de financiamento e as possibilidades para a região. O BNDES, através de Miguez, Matheus Chaguri e Hector Ferraz, detalhou sobre as novas iniciativas do Banco, em especial sobre como as novas linhas de crédito possibilitam avanços nos diversos setores da economia. A segmentação da carteira de Fundos de Crédito e o BNDES Garagem foram oportunidades citadas.

Pela FINEP, Fernanda Stiebler, compartilhou informações sobre linhas reembolsáveis e não reembolsáveis. A Financiadora conta com chamadas públicas abertas para apoiar projetos em áreas como: mobilidade urbana, resíduos, saneamento e moradia, energias renováveis, entre outros.

A EMBRAPII apresentou cases de sucesso e os principais modos de apoio, esclarecendo dúvidas e a relação com os Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs). Maycon Stahelin também apresentou a parceria com o SEBRAE com foco nas Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPEs), que conta com contrapartidas reduzidas.

Por fim, Maria Augusta Pimentel Miglino explicou como o SEBRAE For Startups tem fortalecido o debate sobre os ecossistemas de inovação. Com as jornadas spark, start e speed, startups em diferentes fases podem participar e receber o apoio do SEBRAE.

Para o presidente da Agência, Aroaldo da Silva, a atividade fortalece o ecossistema de inovação na região. “A região segue unida na construção de um ecossistema regional de inovação forte, integrado com as demandas da população. Para isso, é de grande importância essa aproximação com os bancos e agências de fomento, assim como com as universidades e as empresas de tecnologia instaladas nas sete cidades”, comentou Aroaldo.