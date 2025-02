AESCULT lança primeiro Grand Prix de Voleibol Sênior

O Studio Integrado Mormaii Fitness foi palco, na noite desta quarta-feira (26), do anúncio da realização do Grand Prix de Voleibol Sênior, campeonato inédito na região direcionado a pessoas acima dos 50 anos, e que contará com cerca de 200 atletas, divididos em 20 equipes, com organização e realização da AESCULT (Associação Esportiva e Cultural do Grande ABC).

Nesta primeira edição, o torneio contará com equipes do ABC, Baixada Santista e Grande São Paulo, com início dia 10 de março, e as partidas ocorrerão em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.

Além de reunir atletas e incentivar a prática do desporto, o Grand Prix tem por objetivo promover e estimular o voleibol adaptado como ferramenta de inclusão e qualidade de vida.

O Grand Prix de Voleibol Sênior tem como patrocinador master a OSSEL Esportes, empresa que apoia o crescimento da modalidade e a valorização do esporte na terceira idade.

A AESCULT foi fundada em 2025, e traz em seu DNA o cuidado em atender a demanda por atividades esportivas, culturais e de lazer voltadas à terceira idade do Grande ABC, com a proposta de incentivar o estilo de vida ativo após os 50 anos, promovendo uma transição mais saudável para a longevidade e ampliando a socialização.

A origem e o sonho

Karyn Paiva, gerente de marketing da OSSEL Esportes, falou a origem do, hoje, sonho realizado.

Karyn, ao centro, falou do apoio das prefeituras e do início que, hoje, se torna um sonho realizado

“É o lançamento da Associação Esportiva e Cultural do Grande ABC, um sonho de nós três que começou há três anos, quando realizamos, no ABC, o primeiro beach vôlei sete cidades. Foi um sucesso, tivemos apoio das prefeituras, das secretarias de esportes, tivemos mais de 200 inscritos com atletas de São Paulo. Vamos falar um pouquinho do Grand Prix, que é o primeiro campeonato que será de vôlei, porém a intenção é ter de tudo, corrida, viagens, passeios”, revelou a gerente.

Cristiane Zamboni, presidente da AESCULT, destacou a grande aceitação da modalidade. “O voleibol adaptado tem ganhado força em diversas regiões, e trazer essa competição para o ABC é um marco importante para o esporte e para a longevidade ativa”, falou a presidente.

Cristiane, à esq. do Secretário Jobert Minhoca, se emocionou ao do falar do projeto que ganha vida

Metodologia e conceito do Studio Integrado Mormaii Fitness

Janaina Zamboni, proprietária do Studio Mormaii e diretora de relacionamento, explicou o conceito que norteia o projeto.

Janaina, à esq., explicou qual a metodologia aplicada nas atividades desenvolvidas no Studio Mormaii

“A gente tem uma metodologia integrada, que reúne a parte de condicionamento físico, pilates, funcional e five konzept. Então, a gente preza pela longevidade, tanto para quem é jovem ou para quem já está na terceira idade, por isso, a gente trabalha o corpo de forma integrada, porque tendo um corpo em equilíbrio, a pessoa vive muitos mais e pratica qualquer atividade física”, explicou a empresária.

O Secretário de Esportes de Santo André, o Professor Jobert Minhoca, compareceu ao evento e falou que quanto mais pessoas praticam atividade física, menos pessoas adoecem, e isso ajuda na economia do Município.

Professor Jobert Minhoca relacionou as atividades esportivas com a economia nos cofres públicos

Mais saúde, menos pessoas hospitalizadas e mais longevidade

“A gente está muito feliz de ter essa oportunidade para melhor idade, de cuidar do seu maior patrimônio. Ter atividades para melhor idade, a gente fica feliz e tem que apoiar, o sonho delas é a energia e combustível para todo mundo viver muito mais. A gente está vivendo muito mais, mas muita gente vive sem qualidade nenhuma, diferente de quem está aqui que pratica esporte. E todo mundo que está aqui é barato para nós, Prefeitura. Porque a chance de ir para unidade de saúde é menor, então o custo também é menor. Santo André, em pouco tempo, transformou 300 pontos de escolas de esportes e de atividade física para o andreense de graça. Uma cidade com saúde é aquela que a unidade de saúde está vazia, não que está bonita, que está com senha, que tem médico, que tem remédio, mas está lotada e está doente, é por isso que a gente está aqui, para estimular a qualidade de vida”, discorreu o Secretário.

Estiveram presentes ao evento, o Coordenador de Esportes da Terceira idade de São Caetano do Sul, Silvio Morais, o embaixador da AESCULT, Antonio Roberto Casa, o vereador de Santo André, Daniel Buissa e o nutricionista esportivo Renan Vericondo, além de atletas.