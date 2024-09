OSSEL Esporte marca presença no COB Expo 2024

Após patrocinar 10 atletas que estiveram nas Olimpíadas em Paris, na França, neste ano, a OSSEL Esporte, que pertence ao Grupo OSSEL Assistência, dá mais um passo importante de gestão, sendo uma das empresas participantes da COB Expo 2024, evento realizado em São Paulo, no Pro Magno (Av. Profa. Ida Kolb, 513, no Jardim das Laranjeiras).

A iniciativa do movimento olímpico traz em um mesmo espaço gestores, atletas, ex-atletas, indústria, praticantes e fãs do esporte impulsionando todas as modalidades, criando uma oportunidade inédita de interação, aprendizado e negócios.

“A COB Expo é fundamental para o marketing esportivo, pois conecta marcas e exclusivamente ao público, além de promover o crescimento das modalidades esportivas no Brasil. Ter a OSSEL Esportes em um evento grandioso como esse é mais uma conquista da nossa equipe, que tem consciência que o esporte transforma vidas. Como gestora posso falar que é um privilégio”, Karyn Paiva, gerente de marketing da OSSEL Esportes.

Até domingo, dia 29, a COB Expo traz atividades, clínicas esportivas, competições em diversas modalidades, cursos, oportunidades de negócios, além de contar com a presença de grandes nomes do esporte em um momento único de celebração e transpiração, que colocará o esporte e os atletas brasileiros no lugar mais alto do pódio.

Luciana Patara, diretora de Marketing da Ossel Assistência

(Divulgação)

Luciana Patara, diretora de marketing da OSSEL Assistência também marca presença no evento. Ao lado da Karyn, ambas gerentes sobem ao palco para palestrar sobre o tema ‘Será que marketing esportivo funciona?’, hoje, quinta-feira, dia 26. “O esporte vai além do entretenimento; ele carrega valores como superação, disciplina e trabalho em equipe, os quais são altamente valorizados pelas pessoas, clientes, consumidores. Empresas que associam suas marcas a esses atributos não recebem apenas visibilidade, mas também criam uma conexão emocional com o público”, avalia Patara.

A COB Expo 2024 soma nesta edição mais de 100 expositores, 200 palestrantes e 60 cursos. No ano passado o evento recebeu, aproximadamente, 60 mil pessoas ao longo de cinco dias.