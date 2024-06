Aeroporto Santos Dumont teve operações interrompidas após avião colidir com ave

As operações de pousos e decolagens do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, ficaram suspensas por um curto período nesta manhã após um avião da Gol colidir com uma ave.

O que aconteceu

Atividades ficaram suspensas entre 8h08 e 8h19 nesta quarta-feira (26), informou a Infraero. Durante o pouso do voo 1004, que vinha de Congonhas, a aeronave bateu contra uma ave.

O avião passou por inspeção e foi liberado em seguida.

Voo 1011 sofreu 15 minutos de atraso em relação ao horário previsto. As demais viagens aconteceram normalmente.