Aeroporto de Congonhas retoma voos após caos climático

Na manhã deste sábado (30), o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, retomou suas operações normais após enfrentar cancelamentos de voos devido a condições climáticas adversas. A concessionária responsável pela administração do aeroporto, Aena Brasil, confirmou que as atividades de pousos e decolagens estão normalizadas e que os impactos das fortes chuvas da última quinta-feira (28) foram superados.

Durante o temporal, a região metropolitana de São Paulo foi severamente afetada por inundações e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Esses eventos climáticos adversos levaram ao cancelamento de pelo menos 115 voos entre quinta e sexta-feira, com 35 chegadas e 37 partidas canceladas na quinta e 15 partidas e 28 chegadas na sexta-feira. Além disso, as condições meteorológicas resultaram na necessidade de ajustes nas malhas aéreas das companhias.

Muitos passageiros enfrentaram grandes transtornos, passando a noite no aeroporto à espera de novos voos. As cenas foram marcadas por adultos e crianças improvisando locais para dormir, enquanto idosos aguardavam sentados em cadeiras de estabelecimentos comerciais dentro do terminal. Houve relatos significativos de falta de informação e assistência por parte das companhias aéreas, gerando insatisfação entre os viajantes.

Como medida paliativa, algumas pessoas foram transferidas para outros aeroportos, como Viracopos, em Campinas, para continuarem suas viagens. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) alertou que a previsão é de que as chuvas persistam durante o final de semana.

Em conclusão, o aeroporto de Congonhas volta a operar normalmente após dias complicados devido às condições climáticas severas. É essencial que as autoridades aeroportuárias e companhias aéreas aprimorem seus sistemas de comunicação e assistência aos passageiros para mitigar os impactos em situações similares no futuro.