Advogado de Marçal mexeu em camisa de assessor após agressão

O marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB), Duda Lima, usou vídeo de câmeras de segurança para acusar o advogado de Pablo Marçal (PRTB) de tentar rasgar a camisa do assessor que o acertou com um soco no rosto nos bastidores do debate realizado pelo podcast Flow, na última segunda-feira (23).

Ao ser questionado sobre o vídeo, que mostra Tássio Renam mexendo no colarinho do videomaker Nahuel Medina, Marçal negou a acusação de tentativa de criar prova falsa. “O menino [Nahuel] estava desesperado e ele [Tássio] pegou no colarinho dele e disse: ‘Calma, deixa eu ver se machucou’. Foi só isso”, disse o candidato nesta segunda-feira (30), após participar do debate promovido por Folha de S.Paulo/UOL.

Imagens de câmeras de monitoramento de uma sala nos bastidores do debate mostram o advogado mexendo no colarinho de Nahuel enquanto ele fala de forma exaltada e gesticulando muito. A sequência ocorreu logo depois de Duda sair com o rosto ensanguentado do estúdio. As imagens foram divulgadas pelo portal Metrópoles e depois obtidas pela Folha de S.Paulo.

Marçal também aparece nas imagens, e Nahuel mostra a tela do seu celular para os dois.

Veja:

O assessor que acompanha o candidato do PRTB para fazer imagens da campanha alegou que foi agredido por Duda, que lhe empurrou, rasgou sua camisa e tentou arrancar o celular de sua mão enquanto ele filmava o que chamou de tentativa do marqueteiro de “passar códigos” a Nunes durante o debate.

Duda negou as acusações e afirmou que apenas afastou Nahuel enquanto ele usava o celular para filmá-lo.

O clima de animosidade entre as equipes ocorreu após Marçal ter sido expulso do debate.

Neste momento, o agressor saiu dos bastidores e entrou no estúdio, o que levou à interrupção do programa. Ele foi detido para averiguação pela polícia e levado à delegacia no começo da madrugada. Ao fim do debate, Marçal disse que seu assessor reagiu após ter sido agredido antes.

O vídeo foi citado por Duda na manhã desta segunda antes do debate promovido por Folha e UOL.

“O advogado rasgou a camisa do [Nahuel] Medina para fazer uma prova falsa”, disse. “Estou de alma lavada. Vou tomar todas as providências legais. Como pode? Tenho certeza de que foi premeditado.”

O marqueteiro afirmou ter dó de seu agressor por ele apenas receber ordens de Marçal. Ele disse que irá tomar providências jurídicas contra Tássio por tentar criar provas falsas. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Com diagnóstico de descolamento de vítreo, substância gelatinosa que dá a forma esférica ao olho, Duda foi aos dois últimos debates após a agressão, diferente de Nahuel, que não apareceu entre os integrantes da equipe de Marçal no evento na Record, no sábado (28), e na manhã desta segunda no da Folha de S.Paulo/UOL.