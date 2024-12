Adryelson retorna ao Lyon após empréstimo ao Botafogo

O zagueiro Adryelson irá retornar ao Lyon, da França, após curto período emprestado ao Botafogo. Ambas as equipes são ‘gerenciadas’ pelo acionista John Textor.

Nas redes sociais, o zagueiro fez questão de se declarar ao clube e agradecer a todos que fizeram parte da trajetória do atleta: “A missão está cumprida! Foram três meses intensos, de muitas batalhas e conquistas. Sou muito grato a Deus por tudo o que vivi no Botafogo mais uma vez. Já estava escrito por Ele que assim era pra ser! Obrigado por todo o apoio dessa torcida incrível, do staff, comissão técnica e diretoria. CAMPEÕES DA AMÉRICA E DO BRASIL! Estarei sempre na torcida, Botafogo!”.

O Botafogo também fez uma série de postagens nas redes sociais para anunciar a saída de Adryelson e também para homenageá-lo, uma vez que foi um dos grandes líderes do elenco no ano mais vitorioso da história do clube.

“OBRIGADO, XERIFE! Sinônimo de dedicação, empenho e esforço, Adryelson retornou ao Botafogo para uma missão e marcou seu nome em nossa história com uma jornada Gloriosa que culminou nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Adry, sua dedicação, empenho e comprometimento deixaram marcas e momentos inesquecíveis, e todos os alvinegros têm um imenso orgulho de você. Boa sorte, Xerife. Você sempre será parte da nossa história. ESTAVA ESCRITO!”, escreveu o Fogão.

Nesta segunda e rápida passagem pelo Glorioso, o defensor entrou em campo 11 vezes e marcou um gol. No geral, Adryelson soma 87 aparições pelo Botafogo, com cinco bolas na rede e uma assistência, além dos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, ambos deste ano.