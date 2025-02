Adriane Galisteu é internada às pressas após viagem

A apresentadora Adriane Galisteu, conhecida por seu carisma e presença na televisão brasileira, enfrentou um inesperado desafio de saúde ao retornar de sua recente viagem à Europa. Ao desembarcar no Brasil na última quinta-feira (6/2), Galisteu sentiu-se mal e imediatamente procurou assistência médica, dirigindo-se ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se submeteu a exames.

Com uma febre alta de 39 graus, a apresentadora relatou que buscou ajuda médica devido à gravidade dos sintomas. (“Parei para fazer uns exames, porque ninguém tem 39 de febre do nada. Tomei antibiótico, tô ótima, mas o médico pediu para dar uma olhadinha”) comentou Galisteu sobre sua condição.

Infecção urinária grave leva à internação

Após os exames, os médicos diagnosticaram uma infecção urinária grave, o que levou a apresentadora a ser internada para tratamento. Em um momento descontraído, mesmo diante da adversidade, ela compartilhou suas impressões sobre a situação: (“Tô só olhando o dia lindo lá fora. Tá me dando uma raiva. Uma raiva! Porque eu estou sem sintomas. Eu tô bem e tô nessa situação aqui”)

Além das questões de saúde, Galisteu expressou sua frustração pela falta de tempo para relaxar após a viagem: (“Não deu tempo nem de chegar em casa, tirar a roupa da viagem, tomar um banho, escovar o dente, comer uma comida deliciosa… ai, meu Deus do céu.”) A apresentadora havia retornado ao Brasil após aproveitar férias na Suíça com sua família.

Viagem à Suíça e reencontro com fãs

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde chegou acompanhada do marido Alexandre Iodice e do filho Vittorio, Galisteu manteve sua simpatia ao atender fãs que a reconheceram. Contudo, o que realmente chamou atenção foi a quantidade considerável de malas que trouxe consigo.

A temporada de descanso da apresentadora teve início em 12 de janeiro, e ela fez questão de compartilhar suas experiências nas redes sociais. (“Temporada de inverno on”) publicou ao chegar na Suíça, onde registrou momentos incríveis esquiando e desfrutando das paisagens nevadas. Também foram compartilhados cliques enquanto relaxava em piscinas e explorava as atrações locais.