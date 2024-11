Adriane Galisteu faz declaração a Senna em semana de homenagens

Adriane Galisteu fez uma declaração a Ayrton Senna neste domingo (3), no fim de semana em que o GP de São Paulo de F1 realizou uma série de homenagens para lembrar os 30 anos da morte do piloto.

“Um domingo emocionante. Foram tantas homenagens lindas, até a chuva foi para você”, a apresentadora escreveu nas redes sociais.

O post foi publicado ao som de “Two Hearts”, de Phil Collins. “A trilha sonora não podia ser outra”, ela escreveu. A apresentadora já contou em entrevistas que as músicas do cantor foram as últimas ouvidas pelo piloto.

Ex-namorada de Senna, Galisteu postou uma foto em que aparece ao lado dele, outra em que segura o capacete usado pelo piloto, uma dele no carro e outra de Lewis Hamilton, na homenagem realizada durante o GP.

O piloto inglês, sete vezes campeão mundial, pilotou a McLaren com a qual Senna conquistou o segundo de seus três títulos mundiais.

Fã do brasileiro, Hamilton levou o público em Interlagos ao delírio ao desfilar com o carro, além de usar um capacete com as cores do Brasil.

O inglês pegou uma bandeira do Brasil e repetiu o gesto que ficou marcado por Senna, desfilando com a flâmula.