Adote um Cidadão celebra 26 anos com dia mágico no Parque Cidade da Criança

Para comemorar 26 anos de dedicação à inclusão social e socioeducativa de pessoas com deficiência, idosos e cidadãos em situação de vulnerabilidade, a ONG Adote um Cidadão realizou, nesta quinta-feira (20), o evento AdoteLand. A ação reuniu 70 pessoas com deficiência e 15 acompanhantes em um dia repleto de diversão e emoção no Parque Cidade da Criança, em São Bernardo do Campo.

Um dia de aventura e inclusão

Divulgação/Adote Um Cidadão

O clima foi de alegria, aventura e muita união, refletindo a missão da ONG de construir uma sociedade mais justa e igualitária. “Voltei para casa completamente realizada! Como voluntária, viver esse dia ao lado de cidadãos tão especiais foi algo que levarei para a vida toda”, compartilhou Rosi Junker, uma das voluntárias que ajudou a tornar a experiência ainda mais marcante.

Para Ricardo Soares, 52 anos, deficiente visual, o evento foi uma oportunidade única: “Agradeço por reviver em minha vida o que é brincar, sentir a natureza e aproveitar cada momento como se fosse criança novamente.” Já Luana, mãe da pequena Lívia, destacou a harmonia do evento: “Esperamos por essa data o ano todo, e mais uma vez tudo foi perfeito. Um dia inesquecível de alegria e felicidade ao lado da minha amada filha.”

Divulgação/Adote Um Cidadão

Alcione, voluntária que trouxe seis pessoas com deficiência visual de Capão Redondo, emocionou-se ao falar sobre a experiência: “Eventos como o AdoteLand são raros e transformam a vida de todos. Estou feliz por ter proporcionado essa vivência a eles.”

Divulgação/Adote Um Cidadão

Próximos passos da ONG

O calendário de ações da Adote um Cidadão segue movimentado. De 20 a 23 de março, acontece o Voo Eficiente, que mobiliza pessoas em todo o país para voos de paraglider e paratrike.

Ainda neste semestre, estão programadas as iniciativas Velas Eficientes, Corrida Eficiente e Mergulho Eficiente.

Já no dia 26 de julho, será realizada mais uma edição do Jipe Eficiente, considerado um dos maiores eventos inclusivos do Brasil.

ONG Adote Um Cidadão

Com 26 anos de atuação, a ONG Adote um Cidadão segue firme em seu propósito de transformar vidas, sem depender de dinheiro público ou incentivos fiscais. Levar alegria, inclusão e oportunidades, multiplicando sorrisos que encantam a sociedade, continua sendo o foco dessa iniciativa que inspira e transforma.