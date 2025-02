Adote um Cidadão impulsiona inclusão em evento na Cidade da Criança

No dia 20 de fevereiro, o Adote um Cidadão realizará o AdoteLand, evento que há anos leva alegria e oportunidades de convivência a pessoas com deficiência. Para tornar essa experiência ainda mais especial, a Cidade da Criança, sob a gestão de Fabiana Ramos, disponibiliza toda a estrutura do parque e coloca na prática sua responsabilidade social, recebendo 60 participantes da ONG para um dia inesquecível.

Histórias de Superação

O deficiente visual Vanderlei viaja desde o Paraná há alguns anos só para participar das atividades inclusivas do Adote um Cidadão. Para ele, o AdoteLand é uma dessas ações que realmente traz vida à sua existência.

“Eu saio do Paraná na noite anterior, para vir ao evento com o coração transbordando de alegria, porque sei que vou me divertir junto com meus amigos. No meu dia a dia, quase não tenho o que fazer, então, quando acontece alguma iniciativa do Adote, fico muito feliz e ansioso. Por alguns momentos, sinto que sou acolhido como todo cidadão merece.”

Compromisso com a Igualdade

O Adote um Cidadão, que completa 26 anos de dedicação às pessoas com deficiência, idealiza o AdoteLand como um momento de integração e diversão, reforçando valores de igualdade e inclusão. Já a Cidade da Criança faz esse sonho acontecer, oferecendo atividades e atrações que colocam um sorriso no rosto de cada participante. Para Fabiana Ramos, gestora do parque, “acolher esse público pra lá de especial é uma forma de exercer o nosso papel social e contribuir para uma sociedade mais justa.”

Sobre o Adote um Cidadão

Com 26 anos de atuação, o Adote um Cidadão é uma ONG que trabalha para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência, promovendo ações que incentivam a inclusão e garantem oportunidades de desenvolvimento. Entre suas iniciativas, realiza o AdoteLand, e mais 12 ações socioeducativas inclusivas que aliam lazer, aprendizado e a prática de valores fundamentais para construir uma comunidade igualitária.

Sobre a Cidade da Criança

A Cidade da Criança é o primeiro parque temático do Brasil, que recebe visitantes de todas as idades, sendo reconhecido por abrir suas portas para projetos sociais e eventos inclusivos. Com a gestão de Fabiana Ramos, a responsabilidade social é colocada no primeiro plano, permitindo que pessoas com deficiência possam desfrutar de momentos de alegria, desenvolvendo autoconfiança e bem-estar.



Crédito:Divulgação/Adote Um Cidadão

Crédito:Divulgação/Adote Um Cidadão

Crédito:Divulgação/Adote Um Cidadão

Crédito:Divulgação/Adote Um Cidadão

Crédito:Divulgação/Adote Um Cidadão