Adolescente é apreendido com moto furtada na Zona Sul de SP

Na madrugada de hoje (2), policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano apreenderam um adolescente com uma motocicleta furtada no bairro Cidade Dutra, em São Paulo/SP.

O veículo foi localizado logo após transeuntes informarem à equipe que, pela Avenida Aristóteles Costa Pinto, um indivíduo estaria furtando uma motocicleta. Com base nas características e no sentido tomado pelo suspeito, a equipe visualizou o indivíduo e a motocicleta. O adolescente tentou fugir ao perceber a presença policial, mas foi abordado e confessou o crime.

Ele disse aos policiais que procurava por algum aparelho rastreador e que havia efetuado o furto da motocicleta minutos antes.

O jovem foi conduzido ao 101º Distrito Policial, onde foi registrado o ato infracional de furto. O veículo recuperado foi devolvido ao proprietário.