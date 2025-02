Adolescente é agredido na Fundação Casa de São Paulo

No dia 19 de janeiro, um incidente grave ocorreu na unidade Paulista da Fundação Casa, localizada na Zona Norte de São Paulo. Um adolescente de 17 anos foi agredido por outros seis internos, incluindo indivíduos maiores de idade que ainda se encontram sob medidas socioeducativas. A agressão aconteceu em um momento em que não havia supervisão adequada por parte dos funcionários da instituição.

Após o episódio, a vítima foi encontrada desacordada e imediatamente levada ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli, também situado na Zona Norte da capital. Curiosamente, os funcionários da Fundação Casa somente informaram a polícia sobre a situação dois dias após a ocorrência, no dia 21.

A Fundação Casa apresentou uma versão distinta dos eventos. Em resposta às solicitações da reportagem, a instituição declarou que o adolescente foi rapidamente assistido pela equipe de enfermagem após ser encontrado desmaiado por um agente. A fundação enfatizou que, inicialmente, o caso foi tratado como uma questão de saúde e que uma sindicância interna foi instaurada para investigar os fatos.

Contrariando a versão da fundação, o 19º Distrito Policial da Vila Maria está considerando a hipótese de agressão entre os internos. As investigações estão em curso e um dos adolescentes envolvidos já está sendo investigado por ato infracional que se assemelha ao crime de lesão corporal.

A investigação também abrange funcionários da Fundação Casa, que estão sendo analisados sob a suspeita de prevaricação. Essa acusação se baseia na alegação de que houve falhas na vigilância dos internos e na comunicação tardia do incidente à polícia.

De acordo com o Código Penal Brasileiro, a prevaricação ocorre quando um servidor público procrastina ou ignora suas obrigações legais. As sanções para tal infração podem variar entre três meses e um ano de detenção.

Atualmente, as autoridades policiais estão realizando uma coleta minuciosa de depoimentos e examinando as gravações das câmeras de segurança disponíveis na unidade para esclarecer os acontecimentos.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou que o 19º DP iniciou um inquérito para investigar todas as circunstâncias relacionadas ao caso, ressaltando que mais detalhes permanecerão confidenciais durante a apuração.

A Fundação Casa reiterou seu compromisso com a segurança e o bem-estar tanto dos adolescentes quanto dos servidores, afirmando não tolerar qualquer forma de agressão em suas instalações. Em comunicado oficial, a instituição mencionou que foram seguidos todos os protocolos pertinentes após o incidente e que manterá um diálogo contínuo com as autoridades e com os responsáveis pela saúde do jovem afetado.