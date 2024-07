Administrado pela Cortel, Cemitério SP recebe visita mediada neste sábado (27)

Parte da história da capital paulista pode ser contada por meio de artes e histórias de personalidades que descansam no Cemitério São Paulo, localizado em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Administrado pela Cortel SP, a unidade recebe neste sábado (27), a partir das 18h, mais uma edição da visita mediada mensal do projeto “Necrópole São Paulo e Suas Vozes”. Desta vez, em parceria com o Sesc Florêncio de Abreu, em ação de turismo social.

O passeio gratuito conta com a participação direta da historiadora Viviane Comunale e do influenciador Thiago de Souza, idealizador do projeto “O que te assombra?”. A dupla lidera a atividade, repleta de curiosidades e informação. Os participantes têm a oportunidade de conhecer ou revisitar obras de escultores renomados, como o modernista Victor Brecheret e o neoclássico Nicola Rollo, e o legado de importantes personalidades. Entre eles, José Mojica Marins, ator e cineasta; Antônio Abujamra, dramaturgo, ator e apresentador; e Arthur Friedenreich, a primeira grande estrela do futebol brasileiro.

História

Inaugurada em 1926, a Necrópole São Paulo abriga um fantástico acervo de obras de arte, como Galileu Emendabili, com “A ausência- pão”, “Capela São Francisco” e “Mausoléu Família Varam Keutenedjian”; Alfredo Oliani, com “Último Adeus e “Triste separação”; e Victor Brecheret, com “Prece anjos”.

Serviço

Visita mediada do projeto “Necrópole São Paulo e Suas Vozes”

Endereço: Local: Rua Cardeal Arcoverde, 1250, Pinheiros

Data e horário: 27/6, sábado, às 18h