Ações para aumentar a satisfação dos colaboradores no fim de ano

Segundo estudo realizado pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt), cerca de 30% dos profissionais no Brasil lidam com a Síndrome de Burnout. Diante desse cenário, as empresas devem olhar para dados como esse e investir em ações focadas no bem-estar dos colaboradores.

Pensando nisso, o Fretadão, startup de tecnologia em gestão de mobilidade, listou 5 ações que podem aumentar a satisfação da equipe especialmente no fim de ano. “Os colaboradores são fundamentais para o sucesso de uma empresa. A satisfação e saúde mental deles deve ser uma prioridade, inclusive essa foi uma das nossas premissas ao fundar o Fretadão. Queremos ser um aliado que vai além da logística”, comenta Antonio Carlos Gonçalves, CEO da empresa.

Horários flexíveis. Com a proximidade de festas como o Natal e Ano Novo, o trânsito tende a ficar mais complicado com a chegada de turistas de todo o Brasil. Se o colaborador tem a flexibilidade de horário, pode optar por fugir de horários de pico. Isso também significa menos tempo no trânsito e mais tempo de qualidade com a família.

Experiências. Uma forma de reconhecer e engajar colaboradores é proporcionando experiências únicas e inesquecíveis, como viagens e momentos de lazer. Diversas iniciativas estão disponíveis para o empresariado para facilitar em termos de logística nesse sentido. No Fretadão, por exemplo, o destino final do colaborador não precisa ser a sua casa, assim como todos os dias, mas sim um aeroporto para embarcar para um destino dos sonhos graças ao seu desempenho fora da curva.

Momentos de descompressão. O bom clima organizacional é impulsionado por momentos de descompressão como confraternização, happy hour e outros eventos em que os colaboradores possam se divertir, estreitar laços fora do escritório e até levar a família.

Reconhecimento por alta performance. O final do ano é uma época propícia para analisar toda a entrega do colaborador ao longo dos meses, dar feedbacks, reconhecer de alguma forma pelo bom desempenho (com presentes ou cestas especiais, por exemplo), além de traçar metas para o próximo ano.

Capacitações profissionais. Investir em capacitação profissional que possa agregar valor no dia a dia significa começar o ano com o pé direito, já que a equipe estará inspirada e com mais repertório. Pode ser um bom momento para levar os colaboradores para conhecer novos lugares, visitar eventos da área e ter palestras com profissionais referências no mercado.