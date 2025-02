Aciscs inaugura posto Sebrae Aqui

No início da noite desta terça-feira (11), houve o lançamento do posto Sebrae Aqui dento da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul), que ficará à disposição do micro e pequeno empreendedor e empresário, que passará a oferecer todo suporte, cursos e toda gama de serviços que a entidade dispõe.

Presidente afirma que o posto do Sebrae é o maior presente para São Caetano do Sul

O presidente da Associação, Dr. Sergio Tannuri, afirmou que este era o ‘braço’ que faltava para completar o rol de serviços oferecidos pela entidade empresarial.

Sergio Tannuri afirmou que o serviço beneficiará não só o empresariado, mas toda a população da cidade

“Hoje é um dia especial, a inauguração do posto Sebrae dentro da Associação Comercial. Era o que faltava para nós, porque dentro da visão da nossa diretoria, nós estamos aqui com uma missão só, que é capacitar aquele que quer abrir uma pequena empresa, orientar o empreendedor, fortalecer o pequeno comerciante. E aqui é a casa do empresário e, no mês que completamos 87 anos, o maior presente que a gente poderia dar à população de São Caetano, não só aos nossos associados, é essa parceria com o Sebrae”, discursou o presidente.

Vice-prefeita ressaltou a importância do órgão na cidade

Médica, empresária e, hoje, vice-prefeita da cidade, Regina Maura, ressaltou a importância de poder contar com um órgão que é referência na orientação ao empreendedor para as melhores práticas empresariais.

Regina Maura ressaltou a importância o órgão dentro da Associação Comercial

“É extremamente importante essa consultoria que o Sebrae presta ao micro, pequeno e até para o grande empreendedor em todos os momentos da vida da empresa, desde quando está sendo gerada e vai iniciar o plano de negócios competente, pés no chão, que considere todos os vieses que possa ter no decorrer dessa abertura da empresa, toda legislação, orientação com relação a questão fiscal”, discorreu a médica.

Superintendente diz que o objetivo é fortalecer o empreendedorismo

O diretor superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa, falou sobre essa iniciativa de trazer uma unidade do órgão para a cidade do ABC.

Hervey afirmou que a chegada do Sebrae Aqui é bom para todos

“Viemos prestigiar essa parceria tão importante no nosso escritório regional do ABC, temos uma política no Sebrae para todo o Estado para estar mais perto das pessoas em forma de parceria. Ao mesmo tempo que temos canais digitais, queremos estar mais próximos do empreendedor e a forma que a gente faz é parceria, e hoje estamos aqui na Associação Comercial, que é uma entidade importante para poder oferecer serviços. Quem ganha é o empreendedor, é bom para Associação Comercial, é bom para o Sebrae. Queremos estar mais próximos, trazer mais informação, queremos oferecer todos os nossos serviços e nada melhor que uma parceria com uma entidade tão importante como Associação Comercial com esse espaço. Queremos fortalecer o empreendedorismo, uma cidade que pulsa empreendedorismo, então, quanto mais apoio a gente puder dar, melhor”, explicou Hervey.

Gerente elenca alguns dos serviços ofertados pelo Sebrae

Vinicius Nóbrega, gerente regional do Sebrae-SP, reafirmou o compromisso da entidade com o desenvolvimento empresarial, que fica mais fácil com este posto na Aciscs.

Vinicius, à direita, falou sobre alguns dos serviços prestados, entre tantos outros disponíveis

“Associação Comercial completa 87 anos em fevereiro com muitos serviços, suporte funcional muito forte para as empresas em São Caetano, e o Sebrae vem para complementar todas essas atividades: programas, projetos, atendimento, e oficinas para o empresário de São Caetano do Sul, buscando a sua competitividade, nos pilares de gestão, desenvolvimento tecnológico, acesso a novos mercados e acesso a crédito orientado também”, elencou Nóbrega alguns serviços que estão disponíveis.

Equipe do Sebrae participou do evento de lançamento do posto Sebrae Aqui na Aciscs

Serviço

A Aciscs está localizada na rua Amazonas, 380, São Caetano do Sul. Inf.: 2888-3400, e o atendimento do posto Sebrae Aqui é feito de segunda a sexta-feira, das 10h. às 16h.