ACISBEC sedia lançamento de projeto de empreendedorismo feminino no ABC

O projeto de empreendedorismo feminino foi lançado, com exclusividade, na ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo). A iniciativa é voltada para a venda direta de produtos de higiene pessoal e limpeza na região do ABC. Os itens possuem um diferencial no mercado, sendo produzidos com substâncias naturais, hipoalergênicos e livres de agentes químicos, proporcionando bem-estar e contribuindo para o equilíbrio ambiental.

O lançamento aconteceu durante o workshop “Sandra com Elas“, realizado na quarta-feira (19), das 9h às 17h. O evento contou com a participação de cerca de 50 pessoas e foi promovido em parceria com a Positiv.a, uma marca brasileira de produtos de limpeza e autocuidado ecológicos.

“Estamos difundindo uma oportunidade de negócio para potencializar e contribuir com o crescimento do empreendedorismo feminino aqui na Região do ABC”, afirmou Sandra Nascimento, fundadora do Sandra com Elas.

Saúde, meio ambiente e renda extra

Além de uma oportunidade de negócios, o projeto busca conscientizar sobre práticas ecologicamente corretas. “O cuidado com o meio ambiente é urgente para a preservação das espécies, e cada pessoa precisa entender que suas ações impactam o planeta. É essencial que esse impacto seja positivo. E ainda mais que estamos falando da COP-30 (conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima, que será no Brasil”, destacou Sandra.

Léa D’Ávila, gestora da Positiv.a, ressaltou que a empresa está proporcionando uma alternativa de renda extra para donas de casa e mulheres interessadas no empreendedorismo. “Detectamos um nicho promissor no ABC e estimamos um crescimento de 50% nas vendas em um ano. Nossa produção própria tem capacidade para crescer até 70%”, explicou.

BNDES, startups e o boca a boca

Durante o workshop, a palestrante, mentora e empresária Yara Landucci enfatizou a importância da venda direta para a divulgação dos produtos. “Se os itens ficarem apenas numa prateleira, o consumidor não terá conhecimento pleno dos benefícios para a saúde e o meio ambiente. O boca a boca é essencial para esse tipo de negócio”, afirmou.

A Positiv.a faz parte do BNDES Garagem, um programa que apoia startups e empreendedores com foco na solução de problemas sociais e ambientais. “Apresentamos informações valiosas para aquelas mulheres que desejam empreender, mas não sabem por onde começar. Essa é uma oportunidade segura com uma empresa estruturada e alinhada às necessidades ambientais e de saúde”, reforçou Yara.

Valter Moura Júnior, presidente da ACISBEC, destacou o compromisso da entidade com o empreendedorismo feminino. “Elas estão em diversas atividades, lideram negócios, geram renda e movimentam a economia, além de conquistarem autonomia financeira”, concluiu.