Acidentes com viaturas da PM deixam ao menos 4 feridos entre domingo e segunda em SP

Viaturas da Polícia Militar se envolveram em dois acidentes na zona norte de São Paulo na noite de domingo (9) e madrugada desta segunda (10), deixando ao menos quatro feridos.

Um veículo da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), tropa de elite da PM, caiu em um barranco durante uma perseguição na noite de domingo. Uma jovem de 18 anos e três PMs, de 26, 35 e 47 anos, ficaram feridos.

Os agentes foram internados no Hospital das Clínicas, e a jovem, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Jaçanã. O acidente aconteceu na avenida Coronel Sezefredo Fagundes, no Tucuruvi. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), uma equipe patrulhava a região quando foi ultrapassada por duas motocicletas em alta velocidade. Durante a perseguição, uma das motos invadiu a pista contrária para fazer uma curva e fechou a moto de trás, o que teria causado o acidente, ainda segundo a SSP.

A viatura e a motocicleta que se chocou com ela capotaram, e o condutor da moto fugiu. O veículo foi apreendido, e o caso foi registrado no 73º DP (Jaçanã) como desobediência, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, capotamento e apreensão de veículo.

Mais tarde, já na madrugada desta segunda, outra viatura da PM se envolveu em um acidente.

De acordo com a SSP, policiais perseguiam uma motocicleta por volta das 2h30 na avenida Inajar de Souza, no Jardim Centenário (zona norte), quando colidiram com um veículo. A ocorrência foi registrada no 72° DP (Vila Penteado).