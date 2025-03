Acidente em Campinas deixa quatro feridos, incluindo policiais

Um acidente ocorrido na manhã de quarta-feira (19) na Avenida Norte-Sul, em Campinas, resultou em quatro pessoas feridas, incluindo dois policiais. O incidente se deu no cruzamento com a Rua Sampainho e causou significativa lentidão no tráfego local.

De acordo com informações da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), um veículo de cor branca desrespeitou o sinal vermelho e colidiu com uma viatura da Polícia Militar. Os feridos incluem uma policial mulher de 24 anos e um policial homem de 37 anos, além de dois ocupantes do outro automóvel, uma idosa de 66 anos e seu esposo, de 74 anos.

Além dos danos materiais, a colisão também afetou a fiação elétrica da CPFL nas proximidades. Imagens capturadas logo após o acidente revelam que o carro que avançou o sinal também atingiu um poste, resultando em severos danos à frente de ambos os veículos envolvidos. A via foi totalmente desbloqueada às 8h40, permitindo a normalização do fluxo de trânsito.

O incidente levanta questões sobre a segurança viária e a necessidade de conscientização sobre o respeito às sinalizações de trânsito na região.