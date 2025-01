Acidente com helicóptero em Penha: cinco pessoas a bordo e feridos leves

Um helicóptero sofreu um acidente neste sábado (4) na cidade de Penha, localizada no litoral norte de Santa Catarina. O incidente ocorreu no momento em que a aeronave se preparava para decolar, a uma altura aproximada de quatro metros do solo, por volta das 14h30.

Queda de helicóptero em Penha, SC, neste sábado. Passageiros e piloto estão salvos, sem maiores ferimentos. Tiveram pronto atendimento. Deus abençoe. pic.twitter.com/eWZvQZEBgJ — Tumulto BR (@TumultoBR) January 4, 2025

De acordo com informações fornecidas pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar que atendeu à ocorrência, cinco pessoas estavam a bordo do helicóptero no momento do acidente. Destas, duas pessoas apresentaram ferimentos.

O piloto do helicóptero relatou apenas escoriações leves no punho, enquanto uma passageira idosa foi encaminhada ao hospital por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), apresentando suspeitas de traumatismo craniano.

Conforme os dados disponibilizados pelos bombeiros, a aeronave envolvida no acidente era particular e utilizada para passeios turísticos.

Ainda segundo os relatos das autoridades, a equipe permanece no local monitorando a situação, especialmente em relação ao vazamento de combustível proveniente da aeronave acidentada.