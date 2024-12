Chuvas intensas em Santa Catarina causam alagamentos e emergências

A região de Santa Catarina enfrenta um período crítico devido às chuvas intensas que têm assolado o estado desde a madrugada de sábado, 7 de outubro. Segundo a Defesa Civil estadual, essas condições adversas devem persistir até segunda-feira, 9 de outubro, com previsão de alagamentos, enxurradas e deslizamentos em diversas áreas. Mais de 1.300 pessoas já foram afetadas, com cerca de 200 moradores obrigados a deixar suas casas. As regiões mais atingidas incluem o extremo oeste, litoral norte, planalto norte e vale do Itajaí.

Em cidades como Joinville e Dionísio Cerqueira, os volumes de chuva ultrapassaram 129 mm e 186 mm, respectivamente, causando alagamentos significativos e interrupções em serviços essenciais. O município de Schroeder registrou 93 mm de chuva em apenas 24 horas. Esses eventos climáticos severos levaram ao adiamento do vestibular unificado da UFSC/IFSC/IFC e interromperam a circulação de ônibus em algumas áreas.

A situação é particularmente preocupante em municípios como Lindóia do Sul e Araquari, onde os rios transbordaram e foi decretada situação de emergência. Além disso, cidades como São Bento do Sul e Canoinhas relataram danos estruturais, como quedas de muros e árvores.

A Defesa Civil continua monitorando a situação e orienta os cidadãos a permanecerem atentos às atualizações oficiais. Para emergências, a população deve contatar os números 199 ou 193. Apesar das previsões indicarem uma possível diminuição das chuvas na segunda-feira, as autoridades alertam para a possibilidade de novas precipitações intensas, especialmente nas áreas próximas ao Paraná.

Este cenário destaca a importância da preparação e resposta rápida das autoridades locais para minimizar os impactos desses eventos naturais sobre a população catarinense.