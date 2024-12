Acidente com árvore de Natal flutuante deixa um morto e dois feridos

Na tarde de segunda-feira, 16 de outubro, um trágico acidente em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, resultou na morte de um trabalhador e ferimentos em outras duas pessoas. O incidente ocorreu quando uma árvore de Natal flutuante desabou durante uma tempestade, enquanto a estrutura estava sendo montada na lagoa de Araçatiba por funcionários de uma empresa contratada pela prefeitura. De acordo com informações da prefeitura, os trabalhadores foram surpreendidos por uma tempestade que trouxe fortes ventos e chuvas intensas. Apesar de alertas emitidos pela Defesa Civil às 15h45 sobre a iminente mudança climática, a estrutura não suportou as rajadas de vento, que chegaram a atingir 100 km/h. O acidente ocorreu por volta das 16h30, poucos dias antes da inauguração da atração natalina, que é considerada uma das principais no calendário turístico da cidade. As vítimas foram prontamente atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros. Enquanto um dos trabalhadores foi levado ao hospital municipal Conde Modesto Leal, onde não resistiu aos ferimentos, os outros dois receberam atendimento no hospital Che Guevara e foram liberados após avaliação médica. A prefeitura expressou seu pesar pelo ocorrido e afirmou que está prestando apoio às famílias afetadas. Além disso, um inquérito foi iniciado para apurar as causas do acidente. Esse trágico episódio serve como um alerta sobre a importância de seguir diretrizes de segurança em eventos ao ar livre, especialmente em épocas de instabilidade climática. A cidade agora enfrenta a responsabilidade de garantir que tragédias como essa não se repitam no futuro.