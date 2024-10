Ação apreende drogas avaliadas em R$ 10 milhões em SP

O crime organizado sofreu um prejuízo de R$ 10 milhões após uma ação integrada das Polícias Militar Rodoviária e Federal contra o tráfico de drogas na terça-feira (22).

Em Tupã, no interior de São Paulo, as equipes interceptaram um caminhão com fertilizantes usado para transportar 270 quilos de crack e cocaína. O motorista foi preso.

O suspeito foi abordado ao estacionar em um posto de combustíveis na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros.

Durante a vistoria, os policiais encontraram na carreta um buraco no assoalho. Ao verificar, as equipes descobriram que era um fundo falso e precisaram serrar a parte de madeira para chegar na droga. No interior, havia 174 tijolos de cocaína e outros 77 de crack, que foram apreendidos.

Segundo a polícia, o motorista saiu do Mato Grosso do Sul e levaria o entorpecente para Mauá, na região metropolitana de São Paulo.

Após o flagrante, o homem foi levado à delegacia da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas.

Em continuidade à operação, três horas depois, no quilômetro 185 da mesma rodovia, as equipes interceptaram uma caminhonete.

Ao vistoriar a caçamba, os PMs do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) e os policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) desconfiaram das laterais internas do veículo. Ao afastarem a parte plástica, encontraram 70 tijolos de pasta base de cocaína.