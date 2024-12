Açaí ganha espaço nas ceias de Natal e Ano Novo com sobremesas e drinks refrescantes

O açaí, fruta típica da Amazônia, vem ganhando espaço como alternativa refrescante e saudável para as ceias de Natal e Ano Novo. Seja na forma de sobremesas ou drinks, as características do açaí conquistam cada vez mais destaque em celebrações familiares, oferecendo sabor e frescor em meio às altas temperaturas das festas de fim de ano.

Nas sobremesas, o açaí pode ser servido de forma tradicional, acompanhado de frutas frescas como banana, morango, manga e kiwi, ou em combinações mais elaboradas com castanhas, granola e mel. Outra opção popular é transformar o açaí em mousse ou sorvete, versões leves e sofisticadas que agradam a todos os convidados.

Já nos drinks, o açaí surpreende pela possibilidade de preparo de bebidas refrescantes e cheias de personalidade. Uma das opções é o Açaí Spritz, que combina polpa de açaí com espumante, suco de laranja e folhas de hortelã. Para quem prefere bebidas sem álcool, o mocktail de açaí com limão e água de coco oferece frescor e sabor natural.

Marcos Ferreira e Remo Santana, fundadores do Açaí Formosa, ressaltam a presença crescente da fruta em festividades. “O açaí é uma escolha que une sabor, frescor e um toque tropical às ceias de Natal e Ano Novo. Ele surpreende tanto em sobremesas quanto em drinks e já se tornou uma opção preferida para quem quer inovar na celebração”, afirma.

“Outra sugestão para brindar as datas é a caipirinha de açaí, uma bebida criativa e saborosa que combina o sabor marcante do açaí com a refrescância do limão e a tradicional cachaça brasileira”, explica Marcos.

Confira a receita!

Ingredientes:

100g de polpa de açaí

1 limão taiti

2 colheres de sopa de açúcar

50ml de cachaça

Gelo a gosto

Modo de preparo:

Em um copo alto, corte o limão em quatro partes e adicione o açúcar.

Amasse levemente o limão com um socador, extraindo o suco sem destruir a casca.

Acrescente a polpa de açaí e misture bem.

Adicione a cachaça e complete o copo com gelo.

Mexa delicadamente para integrar todos os ingredientes.

“A inclusão do açaí no cardápio oferece uma alternativa leve e nutritiva, ideal para equilibrar as refeições típicas das ceias. Seja como sobremesa ou ingrediente de drinks criativos, a fruta amazônica promete trazer uma nova experiência aos encontros de fim de ano, unindo tradição e inovação com um toque brasileiro”, finaliza Remo.