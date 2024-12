Natal nos EUA: Como brasileiros celebram a data longe de casa com gostinho de Brasil

O Natal é comemorado em praticamente todo o mundo, mas as tradições podem variar muito, especialmente para brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Nos EUA, a celebramos costuma ter um tom mais discreto, centrado em tradições como a ceia no dia 25, enquanto no Brasil, o Natal tem seu ponto alto na noite do dia 24. Para os brasileiros longe de casa, recriar esse ambiente familiar e gastronômico é uma prioridade.

O papel da comida brasileira no Natal dos imigrantes

Verônica Oliveira , empresária brasileira que vive há 14 anos nos Estados Unidos, conhece bem essa saudade. Proprietária dos restaurantes BR Takeout nas cidades de Framingham e Milford, em Massachusetts, Verônica explica que a comida é o ponto central da festa para os brasileiros. “Aqui nos Estados Unidos, os americanos valorizam muito o peru assado , purê de batatas , tortas de abóbora e outros pratos típicos deles. Mas os brasileiros fazem questão de ter o arroz clássico com uva-passa , salpicão , farofa e uma boa carne assada ”, conta.

No BR Takeout , as encomendas no período natalino aumentam significativamente. “Os brasileiros procuram muito por pratos como pernil assado , fricassé de frango e peru . É como se esses pratos os levassem de volta ao Brasil por uma noite”, comenta a empresária.

A diferença entre as festas

A cultura americana tem uma abordagem mais simples e reservada para o Natal. “Os americanos costumam ceiar no almoço do dia 25, com uma mesa repleta de peru , batata-doce e tortas variadas , mas sem aquela explosão de sabores e fartura que caracteriza o Natal brasileiro”, explica Verônica. A troca de presentes é organizada, e o jantar do dia 24 , que para brasileiros é o ponto alto, passa praticamente despercebido nos lares americanos.

Já para os brasileiros nos EUA, a tradição de reunir a família e amigos na véspera do dia 24, montar uma ceia farta e celebrar até a meia-noite permanece. “Nossos clientes, inclusive, costumam pedir ceias completas para manter essa tradição aqui. Muitas vezes, a música, a decoração e o cardápio são o que transformam os dados em algo realmente especial e nostálgico”, conta.

Sobremesas que fazem a diferença

Se os americanos têm sua clássica torta de abóbora e biscoitos de Natal , os brasileiros apostam em sobremesas cremosas e frescas. “No Natal, o que mais sai são as sobremesas com frutas , como o abacaxi com coco e o mousse de maracujá . A surpresa de uva também é queridinha, porque mistura frescor e aquele toque brasileiro que faz toda a diferença”, explica Verônica.

No final, mesmo longe de casa, os brasileiros encontram maneiras de recriar o espírito natalino, unindo família, boa comida e tradição.