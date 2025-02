Academia Brasileira de Eventos e Turismo celebra 19 anos com novas posses

A Academia Brasileira de Eventos e Turismo comemorou seus 19 anos com uma cerimônia que destacou as posses de Juan Pablo De Vera e Toninho Izidoro. A solenidade foi realizada na Academia Paulista de Letras, em São Paulo, e contou com a presença de importantes personalidades da indústria de Eventos e Turismo.

Os dois novos acadêmicos Juan Pablo De Vera e Antonio Izidoro Filho, conhecido como Toninho Izidoro

(Foto: Gregory Gregoraci e Polly Fotógrafos

Juan Pablo De Vera assume a Cadeira 12

Juan Pablo De Rua (Foto: Gregory Gregoraci e Polly Fotógrafos)

Juan Pablo De Vera, com mais de 28 anos de experiência no setor, foi empossado na Cadeira 12, sucedendo Eduardo Sanovicz. De Vera, CEO da DIEX Midia, homenageou Sanovicz, seu amigo falecido em 2023, destacando a importância de sua trajetória no setor de eventos.

Toninho Izidoro assume a Cadeira 04

Toninho Izidoro (Foto: Gregory Gregoraci e Polly Fotógrafos)

Já Toninho Izidoro ocupou a Cadeira 04, sucedendo João De Simoni, “o pai do marketing promocional”. Izidoro é reconhecido pela criação de ações promocionais no Brasil e no exterior.

O evento também contou com a presença de autoridades como Rodrigo Goulart, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, e Luciane Leite, Secretária Executiva de Turismo do Estado de São Paulo.