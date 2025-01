Abstinência no BBB25 reforça perigos do uso de cigarros eletrônicos

A atriz Vitória Strada, recém-chegada no BBB25, revelou que se viciou em nicotina após uso intenso de cigarros eletrônicos, os famosos “vapes”. No confinamento, precisou pedir cigarros para a produção do programa.

Engana-se quem pensa que os cigarros eletrônicos não viciam. Seus efeitos nocivos podem ser até maiores que os dos cigarros comuns. Quando analisados sob uma perspectiva psicológica, os impactos podem ser irreversíveis.

Embora sejam usados como alternativa ao cigarro convencional, os cigarros eletrônicos contêm mais de 80 substâncias tóxicas, incluindo potenciais carcinogênicos, que, com uso prolongado, podem causar sintomas como:

Falta de ar e fadiga intensa

e fadiga intensa Aumento dos riscos cardiovasculares

Doenças pulmonares e câncer

e câncer Depressão respiratória e dores no peito

A neuropsicóloga Andrea alerta que, além dos impactos físicos, os efeitos psicológicos podem ser ainda mais destrutivos, especialmente em pessoas com transtornos preexistentes.

“Estudos já comprovaram que a ansiedade pode atingir níveis mais elevados, potencializando a síndrome do pânico e a depressão em casos graves”, explica Andrea. “Sem falar na dependência emocional que induz a uma falsa sensação de felicidade, estimulando o desejo de fumar mais e mais.”

Andrea finaliza alertando que, seja eletrônico ou convencional, o cigarro é uma sentença de morte. “É preciso resgatar o equilíbrio e eliminar o vício provocado pelos eletrônicos e/ou convencionais, garantindo a saúde plena do ser humano”, conclui.